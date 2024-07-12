ЕС выступил против мира на Украине ценой капитуляции Киева

Евросоюз хочет "победы Украины", чтобы "защитить суверенитет и независимость" Киева, отметил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. ЕС выступает против мира на Украине ценой капитуляции Киева и хочет только победы Украины, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание саммита НАТО с партнерами - Евросоюзом, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

"Тем, кто говорит, что, продолжая поддерживать Украину мы только затягиваем войну, я отвечу, что <...> мы против капитуляции Украины. Мы не хотим такого мира, эта позиция всего Евросоюза. Для Евросоюза нет другого [плана], кроме плана Зеленского", - отметил Боррель.

По его словам, ЕС хочет "победы Украины", чтобы "защитить суверенитет и независимость" Киева и "безопасность свободного мира", к которому он отнес страны ЕС и НАТО. В этом контексте Боррель призвал к расширению поставок оружия Киеву.