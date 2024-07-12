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Сегодня в Вашингтоне завершается саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса и поддержке Украины. В то же время, как и прогнозировали многие эксперты, киевский режим не получил приглашения на вступление в блок. Впрочем, как и в целом какого-то внятного видения своих перспектив.

Между тем, истинная цель текущего мероприятия, как оказалось, и не заключалась в ускорении процесса вступления Украины в НАТО. По крайней мере, со слов советника Белого дома по национальной безопасности и коммуникациям Джона Кирби, главная задача, которую преследовали члены Североатлантического альянса на данном саммите, заключалась в том, чтобы послать «сильный сигнал» президенту России Владимиру Путину.

Как выразился Кирби в эфире телеканала CNN, российский лидер будет предпринимать попытки вмешаться в западную демократию, перестроить мировой порядок в соответствии со своей идеологией и внести раздор между странами-участниками НАТО. При этом американский чиновник уверен, что у Владимира Путина ничего не получится, если члены альянса будут демонстрировать единство и решительность в вопросе поддержки Киева.

Собственно говоря, советник Белого дома по национальной безопасности в своем заявлении не сказал ничего нового. Очевидно, что план Запада в отношении Украины не изменился и заключается в поддержке киевских властей вооружением, чтобы война с Россией велась до последнего украинца.