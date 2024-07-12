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Военное обозрение

США отправили боевую технику на Гаити для восстановления порядка

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Источник изображения: topwar.ru

8 июля два военно-транспортных самолета C-17 Globemaster ВВС США доставили первые единицы боевой техники в международный аэропорт Туссен-Лувертюр, Гаити. Всего администрация Джо Байдена решила направить в эту страну военную помощь на сумму более $60 млн, включая 80 Humvee, 35 MaxxPro, снайперские винтовки и беспилотники.

В настоящее время на Гаити развертывается многонациональная миссия во главе с Кенией, которая стала месяц назад «ключевым партнером США вне НАТО». Формально в её задачу входят решительные действия против преступных группировок, дестабилизирующих страну, и восстановление общественного порядка.

Гаити, беднейшая страна Западного полушария, переживает затяжной кризис в области экономики и политики, усугубленный разрушительным землетрясением 2010 года и повторяющимися стихийными бедствиями.

Бандитизм достиг беспрецедентного уровня. Преступные группировки контролируют обширные районы страны, включая отдельные кварталы столицы, и борются между собой за власть и ресурсы. США решили не направлять свои войска, но пообещали финансовую помощь в размере более $300 млн, а также военные поставки на $60 млн.

Кенийские подразделения, первоначально состоявшие из 400 военнослужащих, прибыли на Гаити в прошлом месяце. В общей сложности Кения планирует направить около 1000 солдат для совместной работы с бойцами из других стран Карибского бассейна, таких как Багамские острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз и Ямайка.

На этом фоне лидер бандитской группировки «Семья и союзники G9» Джимми Шеризье, известный как Барбекю, сделал заявление:

Мы готовы назначить заслуживающего доверия гражданина Гаити, чтобы способствовать мирному диалогу и положить конец войне мафии, которая наносит ущерб нашей стране.
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