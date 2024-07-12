«Российские подлодки господствуют в Арктике»: Канада закупает дюжину новых субмарин для сдерживания ВМФ РФ

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Канада намерена усилить своё военное присутствие в Арктике на фоне роста боевой мощи России в этом регионе.
Как указывается на сайте Минобороны страны, Канада обладает самой большой береговой линией в мире. Принято решение усилить её защиту, закупив дюжину новых субмарин.
- говорится в заявлении МО.
Как отмечается, Северо-Западный проход и Арктика в целом уже стали более доступными, и конкуренты стремятся получить преимущества, создавая транспортные маршруты и разрабатывая природные ресурсы:
Отмечается, что российские ПЛ господствуют в Арктике.
В настоящее время ВМС Канады имеют на вооружении 4 ПЛ класса Victoria, но они «становятся всё более устаревающими и дорогостоящими в обслуживании».
- пояснили в военном ведомстве.
Новые субмарины будут заниматься скрытным обнаружением и сдерживанием морских угроз, контролировать морские подходы, проецировать мощь и ударные возможности вдали от канадских берегов.
Официальный заказ на новые ПЛ будет размещен осенью 2024 года. Как можно понять из заявления МО, приобретаться субмарины будут у зарубежного поставщика: