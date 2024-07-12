«Российские подлодки господствуют в Арктике»: Канада закупает дюжину новых субмарин для сдерживания ВМФ РФ

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Канада намерена усилить своё военное присутствие в Арктике на фоне роста боевой мощи России в этом регионе.

Как указывается на сайте Минобороны страны, Канада обладает самой большой береговой линией в мире. Принято решение усилить её защиту, закупив дюжину новых субмарин.

Наш Север должен быть сильным и свободным. В нашей Арктике сейчас потепление в 4 раза превышает среднемировой показатель. К 2050 году Северный Ледовитый океан может стать наиболее эффективным судоходным маршрутом между Европой и Восточной Азией

- говорится в заявлении МО.

Как отмечается, Северо-Западный проход и Арктика в целом уже стали более доступными, и конкуренты стремятся получить преимущества, создавая транспортные маршруты и разрабатывая природные ресурсы:

Они исследуют арктические воды и морское дно, исследуют нашу инфраструктуру и собирают разведданные. Субмарины ВМФ РФ и российская авиация активно осваивают Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий океаны, а Китай быстро расширяет свой подводный флот.

Отмечается, что российские ПЛ господствуют в Арктике.

В настоящее время ВМС Канады имеют на вооружении 4 ПЛ класса Victoria, но они «становятся всё более устаревающими и дорогостоящими в обслуживании».

Канаде нужен новый флот подводных лодок для защиты нашего суверенитета от возникающих угроз безопасности

- пояснили в военном ведомстве.

Новые субмарины будут заниматься скрытным обнаружением и сдерживанием морских угроз, контролировать морские подходы, проецировать мощь и ударные возможности вдали от канадских берегов.

Официальный заказ на новые ПЛ будет размещен осенью 2024 года. Как можно понять из заявления МО, приобретаться субмарины будут у зарубежного поставщика:

Закупка до 12 подводных лодок необходима для обеспечения обороны нашего побережья. Правительство надеется на сотрудничество с промышленностью в поиске партнера, который поставит Канаде субмарины мирового класса.