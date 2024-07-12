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Военное обозрение

Военнослужащий Воздушных сил самообороны Японии выложил в сеть секретные данные новой ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

После капитуляции Японии по итогам Второй мировой войны в 1945 году эта страна на законодательном уровне имеет серьезные ограничения на использование некоторых видов вооружений, а японские военные могут выполнять только операции, связанные с обороной. Однако Токио уже давно и плотно сотрудничает в военном плане с США, постепенно снимая все ограничения, в том числе в части производства и даже экспорта оружия. Милитаризацию страны японское руководство оправдывает необходимостью противостоять КНДР и отчасти КНР, что очень устраивает Вашингтон.

Об очередной разработке оружия японским ВПК явно не в целях обороны узнали местные СМИ. Японская ежедневная газета «Санкэй симбун» (Sankei Shimbun) сообщает об утечке в сеть данных, включая фотоснимки, о новой ракете большой дальности, которая разрабатывается по заказу Министерства обороны страны.

Первые данные о тактико-технических характеристиках (ТТХ) новой ракеты и несколько ее снимков были выложены для небольшой группы пользователей кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) Discord. Затем эти данные уже распространились по сети и попали в прессу.

В комментариях отмечается, что с большой долей вероятности эти данные относятся к новой ракете большой дальности, разрабатываемой по заказу японского военного ведомства. Скорее всего, речь идет о модернизированной версии противокорабельной ракеты Type 12 Surface-to-Ship Missile класса «земля-корабль», разработанной и выпускаемой японской компанией Mitsubishi Heavy Industries. Данные ракеты с 2015 года состоят на вооружении Сил самообороны Японии.

Но что более примечательно, снимки и ТТХ нового боеприпаса в сеть предположительно выложил военнослужащий Воздушных сил самообороны Японии, явно обладающий доступом к подобного рода информации. Из этого можно предположить, что новый тип ракеты, которая в предыдущей версии размещалась на колесной платформе (грузовых автомобилях, фактически РСЗО), в модернизированном виде предназначен для воздушного базирования.

Дальность поражения модернизированной ракеты «Тип-12» теперь составляет не менее 1000 километров, в будущем ее планируется увеличить еще в полтора раза. Ожидается, что разработка усовершенствованной противокорабельной ракеты Type 12 завершится к 2025 финансовому году.

Газета сообщает, что это не первые публикации в сети секретных данных до сей поры не выявленным военнослужащим Воздушных сил самообороны Японии. В течение прошлого года он выкладывал в группе в Discord и другую информацию, которая может носить статус секретной. К настоящему моменту все эти сообщения удалены. Министерство обороны Японии и правоохранительные органы изучают обстоятельства случившегося.

Любопытны мотивы японского военного, ведь эти публикации явно не связаны со шпионажем. Возможно, он поступает так из пацифистских соображений, ведь далеко не все в Японии одобряют начатый правительством в декабре 2022 года курс на постепенный отказ от сугубо оборонительной стратегии. В частности, в новой стратегии нацбезопасности Японии впервые сказано о праве наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Правда, превентивные удары под запретом, но поводом для их нанесения может стать, например, очередной испытательный пуск ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря, что случается регулярно.

Кроме того, стратегия предполагает увеличение военных расходов Японии к 2027 году почти вдвое — до 2% ВВП. Примечательно, что это рекомендуемый минимальный объем оборонных бюджетов стран НАТО. Для приобретения потенциала ответного удара Минобороны Японии планирует не только увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет «Тип-12», но и разработать собственные гиперзвуковые вооружения, а также закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

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