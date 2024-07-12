Diehl Defence и Nammo поставят ВС Германии крупную партию 155-мм артиллерийских снарядов

ЦАМТО, 11 июля. Промышленный консорциум Diehl Defence и Nammo (ARGE DiNa 155mm) объявил о получении от командования Вооруженных сил Германии крупного заказа на производство и поставку 155-мм артиллерийских снарядов.

Договор был подписан представителями компаний с руководителем Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Аннет Ленигк-Эмден 9 июля в Кобленце.

Информация о количестве заказанных боеприпасов и стоимости заказа не разглашается. Представители Diehl Defence назвали контракт "крупнейшим заказом в области артиллерийских боеприпасов в истории компании".

Контракт представляет собой существенное расширение рамочного соглашения, подписанного в прошлом году, и направлен на обеспечение ритмичности поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов для ВС Германии и их союзников.

Рамочное соглашение позволяет Diehl Defence рассчитывать на твердые намерения ВС Германии закупать крупнокалиберные боеприпасы в долгосрочной перспективе и наращивать необходимые производственные мощности в Германии.

Вместе с подписанием контракта был согласован значительный объем заказов на поставку 155-мм артиллерийских снарядов, что является основой для расширения национальной производственной линии.

Создание консорциума ARGE DiNa 155 позволило объединить сильные стороны немецких производителей со скандинавскими технологиями. С момента подписания первого рамочного соглашения в прошлом году Diehl Defence работает со своими партнерами над наращиванием национальных производственных мощностей с целью обеспечения возможности быстрой и надежной поставки боеприпасов и взрывчатых веществ.

Благодаря сотрудничеству с Chemring Nobel AS и Dynamit Nobel Defence консорциум ARGE DiNA 155mm может использовать имеющийся ресурс взрывчатых веществ, производимых в Германии, и гарантировать их доступность.

Как заявлено, контракт завершает формирование портфолио компании Diehl Defence в области средств ведения огня с закрытых позиций. Помимо уже известных семейств боеприпасов VULCANO (совместно с группой Leonardo) и SMArt 155 (совместно с Rheinmetall), в перспективе Diehl Defence сможет поставлять 155-мм снаряды DiNa нового поколения с увеличенной дальностью полета, а также соответствующий модуль коррекции курса 2DGMArt.

Diehl Defence совместно со своими партнерами также является ведущим поставщиком в сфере реактивных боеприпасов.

По информации Hartpunkt.de, бюджетный комитет Бундестага одобрил законопроект о выделении средств на покупку боеприпасов 3 июля на своем последнем заседании перед летними каникулами. По имеющимся данным, рамочный контракт предусматривает закупки на сумму до 15 млрд. евро и предполагает возможность приобретения до 2,35 млн. артиллерийских выстрелов (выстрел состоит из снаряда, метательного заряда, воспламенителя и взрывателя). Предположительно, на первом этапе ВС Германии закажут 200 тыс. снарядов на сумму около 1,3 млрд. евро, которые будут поставлены до 2030 года.