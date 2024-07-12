СМИ: на Украине блогеры чаще начали высказываться за завершение конфликта

По информации издания "Страна", они пишут, что Украина не может дальше вести боевые действия, а власти между тем "разворовывают страну"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Блогеры и часть оппозиционных политиков на Украине начали высказываться за скорейший поиск путей для урегулирования конфликта, обвиняя власти в стремлении нажиться на боевых действиях. Такое наблюдение сделали аналитики украинского издания "Страна".

Как пишет издание, в последнее время в украинских соцсетях все чаще звучат призывы к властям скорее пойти на переговоры о мире, причем отмечается, что декларируемая офисом президента цель "выхода на границы 1991 года" нереалистична. Блогеры все чаще пишут, что Украина не может дальше вести боевые действия, а власти между тем "разворовывают страну".

В дискуссию, пишут аналитики "Страны", включились блогеры-миллионники, причем многие из них ранее старались избегать политических тем. Издание отмечает, что эта тенденция отражает настроения в украинском обществе, где с осени прошлого года растет число сторонников скорейшего окончания боевых действий, даже если это будет связано с потерей части территории.

Украинский политолог Руслан Бортник в комментарии изданию предположил, что таким образом начинает сказываться усталость людей от конфликта и дальше эта тенденция будет нарастать. "Замирные" мнения звучали и раньше, но не публично. А соцсети - это публичное выражение мнений. Почему "прорвало" сейчас: нарастает усталость, даже раздражение среди многих людей, они не видят хороших выходов из нынешней ситуации", - сказал эксперт. Несмотря на то что у таких публикаций есть немало противников и даже звучат призывы, чтобы такими блогерами занялась Служба безопасности Украину, слишком много людей хотят окончания конфликта, подавить эту дискуссию в обществе вряд ли удастся, считает Бортник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет затягивания конфликта и намерен до конца года сформулировать свой план его завершения. Однако, как отмечают аналитики, Киев мог поменять риторику, но на деле к переговорам не готов. Власти Украины продолжают продвигать в качестве основы для урегулирования так называемую формулу Зеленского, отвергая другие предложения. В частности, в Киеве отвергли инициативу о прекращении огня, предложенную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посетил украинскую столицу 2 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе и с участием посредников, но при условии достижения своих целей. 14 июня президент РФ на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.