«Проект Звездных войн»: Южная Корея намерена начать производство и развёртывание лазерного оружия против дронов

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Южная Корея собирается начать производство и развертывание лазерного оружия, предназначенного для уничтожения дронов, уже в этом году, сообщило информагентство Yonhap со ссылкой Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA).

В Управлении заявили, что Республика Корея станет одной из первых стран в мире, которые развернут и будут эксплуатировать такое оружие в вооружённых силах.

По данным Yonhap, лазерное оружие способно защищаться от беспилотных летательных аппаратов и многомоторных вертолетов на небольшом расстоянии, стреляя по целям лазерными лучами, генерируемыми оптическими волокнами.

В прошлом месяце DAPA подписало контракт на сумму около 100 миллиардов вон (72 миллиона долларов) с южнокорейской оборонной компанией Hanwha Aerospace на производство лазерной системы вооружения.

В ведомстве пояснили, что лазерное оружие сбивает дроны во время их полета, сжигая двигатели или другое электрооборудование высокоэнергетическими лучами за 10-20 секунд. В Сеуле назвали свою лазерную программу «Проектом Звездных войн», отметив, что это оружие изменит в будущем правила игры на поле боя.

Напомним, что в последнее время отношения между Сеулом и Пхеньяном сильно обострились, и стороны стараются всячески демонстрировать свои военные возможности.