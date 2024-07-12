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Интерфакс-АВН

В Кремле заявили о необходимости принятия Россией ответных мер для сдерживания НАТО

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Декларация саммита НАТО в Вашингтоне является серьезной угрозой для безопасности РФ, это потребует ответных мер для сдерживания альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если чуть-чуть упростить формулировки, решение НАТО, что Украина обязательно станет со временем членом этого альянса, то очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей - это подавление России, нанесения России стратегического поражения", - сказал он журналистам. "Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения и состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, который принят. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных скоординированных эффективных ответных мер для сдерживания НАТО, для контрсдерживания НАТО", - добавил представитель Кремля.

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Страны
Россия
США
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Проекты
NATO
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