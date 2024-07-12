Украина направит прибыль от активов РФ на боеприпасы и средства ПВО

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что оборудование, финансируемое ЕС, должны доставить к концу года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украина направит доходы от замороженных российских активов на нужды обороны, в частности на средства ПВО. Об этом сообщил находящийся на саммите НАТО в Вашингтоне глава украинского военного ведомства Рустем Умеров.

"21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение перечислить 90% доходов от замороженных российских активов в Фонд помощи Украине, который является частью Европейского фонда мира. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, ЕС и Украина договорились, что "первый транш будет потрачен в трех направлениях: боеприпасы, средства противовоздушной обороны, поддержка украинских производителей". Министр также подчеркнул, что оборудование, финансируемое ЕС, должно быть доставлено на Украину к концу 2024 года.

Умеров напомнил, что общая сумма процентов составит €2,5-3 млрд ежегодно. 24 июня главы МИД ЕС одобрили перечисление Украине прибыли от замороженных активов РФ - €1,4 млрд будут перечислены 3 августа, еще €1 млрд - до конца года.

Одновременно Умеров заявил в интервью Fox News, что Украина якобы имеет план победы, для осуществления которого нужно больше оружия. "Мы способны победить. У нас есть план. Мы публично говорим, что нам нужно больше оружия. И колебания по поводу передачи этого оружия <...> занимает время, <...> но мы можем это сделать", - сказал он.

Замороженные активы РФ

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги. Она назвала циничными и преступными намерения Запада использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины.