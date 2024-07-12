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ТАСС

Эксперт: построенный в Турции для Украины корвет бесполезен до конца конфликта

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Спуск на воду корвета для ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа"
Спуск на воду корвета для ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа".
Источник изображения: © Фото : ВМС ЗС України

По словам экс-замначальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, "пока не будет зачищена ближняя морская зона, даже базировать такой корабль опасно" в украинских портах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС Украины не сможет базироваться в портах страны до окончания конфликта. Такое мнение высказал бывший замначальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

"Во-первых, этот корабль не сможет зайти в Черное море до завершения боевых действий, <...> то есть его вклад в войну ограничен, - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо". - Во-вторых, этот корабль может быть использован в ближней морской зоне, где наша задача - защищать порты и восстанавливать морские коммуникации. Но в таких тесных водах он уязвим из-за своих габаритов".

По словам Рыженко, "пока не будет зачищена ближняя морская зона, даже базировать такой корабль опасно" в украинских портах.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" типа Ada был построен в Турции по украинскому заказу. Его заложили в сентябре 2021 года, спустили на воду 2 октября 2022 года, 30 мая 2024 года он вышел на ходовые испытания. Еще один корабль такого типа заложен на турецкой верфи 18 августа 2023 года. В марте 2024 года ему присвоили наименование "Гетман Иван Выговский". Примерная стоимость корабля составляет около 8 млрд гривен ($218 млн).

Корветы типа Ada стали первым собственно турецким проектом крупных кораблей и разработаны для ВМС Турции, уже получивших четыре таких корвета. Они имеют на вооружении противокорабельные, противолодочные и зенитные комплексы. Водоизмещение - около 2,4 тыс. тонн, длина - 99,5 м, ширина -14,4 м, экипаж - около 100 человек. Скорость хода - до 29 узлов, дальность плавания на 15 узлах - 3,5 тыс. миль, автономность без снабжения - 10 суток. 

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Страны
Турция
Украина
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