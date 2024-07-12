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Военное обозрение

«Получат больше артиллерии за те же деньги»: Дания закупает крупную партию самоходных гаубиц «Богдана» для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

10 июля 2024 года правительство Дании объявило о закупке для нужд ВСУ крупной партии 155-мм самоходных гаубиц «Богдана», передача которых ожидается в ближайшие месяцы. Данные САУ производятся на территории Украины.

Мы вносим свой вклад в развитие оборонной промышленности на Украине

- заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Речь идет о поставке 18 самоходок общей стоимостью 1,2 млрд датских крон ($174,5 млн). Поульсен отметил, что другие страны могли бы последовать «датской модели» в отношении закупок для ВСУ. По его словам, производственные мощности Украины превышают ее текущее финансирование [со стороны Запада], что указывает на значительный потенциал для выпуска большего количества матчасти на местном уровне.

ВСУ получают больше артиллерии за те же деньги, так как на Украине производить ее дешевле, чем, например, во Франции. Также САУ проще обслуживать своими силами и приобретать запасные части для них

- говорится в издании TV 2 Nyheder.

Как указывается, финансирование закупки «Богданы» вызвано потребностями украинской армии, которая сама составила необходимый ей перечень матчасти.

Украина ослаблена и изо всех сил пытается бороться с Россией, которая регулярно заявляет о захвате очередных населенных пунктов на востоке страны

- отмечается в издании.

Ранее Копенгаген передал Киеву все состоявшие на вооружении САУ Caesar 8x8 в количестве 19 единиц.

Базовая версия «Богдана 1.0» использовала в качестве шасси КрАЗ-63221 6x6, за ней последовали «Богдана 2.0» на платформе МАЗ-6317 и «Богдана 3.0» на Tatra T815-7 с бронированной кабиной Puma от чешской компании Excalibur Army.

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Страны
Дания
Россия
Украина
Франция
Продукция
КрАЗ-6322
Компании
Tatra
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