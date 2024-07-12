«Получат больше артиллерии за те же деньги»: Дания закупает крупную партию самоходных гаубиц «Богдана» для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru
10 июля 2024 года правительство Дании объявило о закупке для нужд ВСУ крупной партии 155-мм самоходных гаубиц «Богдана», передача которых ожидается в ближайшие месяцы. Данные САУ производятся на территории Украины.
- заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Речь идет о поставке 18 самоходок общей стоимостью 1,2 млрд датских крон ($174,5 млн). Поульсен отметил, что другие страны могли бы последовать «датской модели» в отношении закупок для ВСУ. По его словам, производственные мощности Украины превышают ее текущее финансирование [со стороны Запада], что указывает на значительный потенциал для выпуска большего количества матчасти на местном уровне.
- говорится в издании TV 2 Nyheder.
Как указывается, финансирование закупки «Богданы» вызвано потребностями украинской армии, которая сама составила необходимый ей перечень матчасти.
- отмечается в издании.
Ранее Копенгаген передал Киеву все состоявшие на вооружении САУ Caesar 8x8 в количестве 19 единиц.
Базовая версия «Богдана 1.0» использовала в качестве шасси КрАЗ-63221 6x6, за ней последовали «Богдана 2.0» на платформе МАЗ-6317 и «Богдана 3.0» на Tatra T815-7 с бронированной кабиной Puma от чешской компании Excalibur Army.