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ТАСС

ЮАР заявила о необходимости сотрудничества для урегулирования кризисов в мире

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Саммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР.
Источник изображения: © РИА Новости Григорий Сысоев

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола также подчеркнул, что в мире необходимо укреплять позиции глобального Юга

ПРЕТОРИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Урегулирование существующих в мире конфликтов, включая кризис на Украине, требует глобального сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола.

"Последствия продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной ощущаются во всем мире, особенно в Африке, поскольку это привело к значительному росту потребительских цен, в первую очередь на продукты питания и энергоносители, - подчеркнул он в Кейптауне на симпозиуме, посвященном национальным интересам ЮАР и их продвижению в мире. - Это подчеркивает острую необходимость немедленного глобального сотрудничества для прекращения конфликтов и устранения их экономических последствий".

Ламола заявил, что ЮАР участвует в поисках решения кризиса на Украине. Он напомнил, что именно его страна "координировала первую в истории Африки мирную инициативу за пределами континента, когда в минувшем году президент [Сирил] Рамапоса возглавил делегацию лидеров шести африканских государств на Украине и в России". "В формирующемся мировом порядке мы как никогда осознаем, что экономическое процветание во многом зависит от стабильности, мира и уважения к верховенству закона", - указал министр.

Глава МИД ЮАР подчеркнул, что в мире необходимо укреплять позиции глобального Юга. По его словам, формирующийся миропорядок требует укрепления Движения неприсоединения. "ЮАР, придерживаясь политики активного неприсоединения, активно стремится к миру. Этот подход состоит не в том, чтобы быть нейтральным или воздерживаться от мировых дел, а в том, чтобы вести объединяющую повестку дня посредством диалога в целях достижения мира для развивающихся стран, которые не желают принимать чью-либо сторону в соперничестве великих держав", - сказал Ламола. Он добавил, что мира не может быть ни в одной части планеты, если в части его регионов люди находятся под гнетом или борются против колониализма и оккупации. 

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Россия
Украина
ЮАР
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