Швеция подписала соглашение о поддержке ВСУ беспилотниками

Соглашение подписали также Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал многостороннее соглашение о поддержке ВСУ беспилотными летательными аппаратами - дронами. Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия

"В коалиции по дронам мы вместе с другими странами будем поддерживать Украину в том числе закупками, а также обучением пилотов дронов", - пояснил министр.

Помимо Швеции, соглашение подписали Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания. Ранее Швеция выделила Украине €10 млн на закупку дронов.