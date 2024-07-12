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ТАСС

Швеция подписала соглашение о поддержке ВСУ беспилотниками

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

Соглашение подписали также Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал многостороннее соглашение о поддержке ВСУ беспилотными летательными аппаратами - дронами. Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия

"В коалиции по дронам мы вместе с другими странами будем поддерживать Украину в том числе закупками, а также обучением пилотов дронов", - пояснил министр.

Помимо Швеции, соглашение подписали Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания. Ранее Швеция выделила Украине €10 млн на закупку дронов. 

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