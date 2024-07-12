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Затратное дело. Вот во сколько обходится Финляндии членство в НАТО (Ilta-Sanomat, Финляндия)

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Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Аудитор Паавола: членство в НАТО обойдется Финляндии около миллиарда евро

По подсчетам Главного инспектора аудиторской службы Юхо-Матти Паавола, стоимость членства Финляндии в НАТО составит "сотни миллионов евро или даже миллиард", пишет IS. В дальнейшем расходы еще увеличатся. При этом госдолг Финляндии дорос до критических значений, а экономика страны находится в кризисе.

Главный инспектор Государственной аудиторской службы Финляндии Юхо-Матти Паавола пишет, что стоимость членства Финляндии в НАТО может приблизиться к миллиарду.

Юхо-Матти Паавола (Juho-Matti Paavola), главный инспектор Государственной аудиторской службы Финляндии, сообщил в блоге агентства, что он подсчитал на основе открытых источников, во сколько на самом деле Финляндии будет обходиться членство в НАТО.

По оценкам Паавола, затраты, связанные с членством Финляндии в НАТО, составят сотни миллионов евро или даже миллиарды. Кроме того, будучи членом НАТО, Финляндия обязалась поддерживать свой оборонный бюджет на уровне более 2% от ВВП.

Итоговый объем складывается из косвенных и прямых затрат, отмечает Паавола. Он также подчеркивает, что статей расходов множество, и полноценный прогноз составить невозможно.

Юхо-Матти Паавола пишет, что прямые затраты, необходимые для членства в НАТО, вероятно, возрастут в будущем, но косвенные затраты более значительны, чем прямые.

Прямые затраты включают членские взносы и инвестиционную программу безопасности NSIP. Косвенные затраты включают совместные миссии и операции в мирное время, проекты по повышению эффективности и выполнение требований по готовности.

В своей статье Паавола напоминает, что открытая информация об экономических аспектах членства в НАТО доступна лишь частично, и на их основе полноценную точную оценку составить невозможно.

Автор: Йенни Мякинен (Jenny Mäkinen)

Комментарии читателей:

Taskulampunhenki

В нынешней мировой ситуации это все равно, что положить деньги в банк. Мир всегда имеет свою цену.

Pool

Поскольку Финляндия является приграничным соседом сегодняшней России, отсутствие членства в НАТО может внезапно обойтись во много раз дороже.

Gallup

Неважно, сколько это стоит, главное, что мы в НАТО.

Turo

Доступная цена безопасности. Сейчас резервистские организации очень хорошо финансируются, так что обороноспособность страны скоро будет в полном порядке.

AuH2O

Разве это не должно было обойтись только в 50 миллионов? С общественным сектором всегда так было, но это уже зашло слишком далеко.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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