Науседа: Макрон не принимает мер для отправки инструкторов НАТО на Украину

По словам президента Литвы, без консенсуса среди всех членов альянса реализация этой идеи "останется нерешенным вопросом и повиснет в воздухе"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не принимает мер для того, чтобы реализовать свой план об отправке военных инструкторов НАТО на Украине. С такой оценкой выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, без консенсуса среди всех членов альянса "[реализация] идеи, по всей видимости, останется нерешенным вопросом и повиснет в воздухе". "Мы не видим, что президент Макрон предпринимает дальнейшие шаги для решения этой проблемы", - сказал литовский лидер в интервью агентству Bloomberg на полях саммита НАТО.