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ТАСС

Науседа: Макрон не принимает мер для отправки инструкторов НАТО на Украину

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: AP Photo/ Matt Rourke

По словам президента Литвы, без консенсуса среди всех членов альянса реализация этой идеи "останется нерешенным вопросом и повиснет в воздухе"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не принимает мер для того, чтобы реализовать свой план об отправке военных инструкторов НАТО на Украине. С такой оценкой выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, без консенсуса среди всех членов альянса "[реализация] идеи, по всей видимости, останется нерешенным вопросом и повиснет в воздухе". "Мы не видим, что президент Макрон предпринимает дальнейшие шаги для решения этой проблемы", - сказал литовский лидер в интервью агентству Bloomberg на полях саммита НАТО. 

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Страны
Литва
Украина
Франция
Проекты
NATO
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