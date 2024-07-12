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ТАСС

Эрдоган заявил, что Турция не будет стороной конфликта на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Ahmad Al-Rubaye / Pool Photo via AP

По информации журнала Newsweek, турецкий лидер критически отнесся к "стратегии союзников" по альянсу, которая предполагает дальнейшую военную помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Турция не намерена вставать на чью-либо сторону конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в комментарии журналу Newsweek.

"Мы не будем стороной этой войны", - сказал он по поводу развернувшейся внутри НАТО дискуссии о том, могут ли инструкторы и военнослужащие альянса отправиться на Украину.

Как отмечает издание, турецкий лидер критически отнесся к "стратегии союзников" по альянсу, которая предполагает дальнейшую военную помощь Киеву.

Идея о возможной отправке на Украину сухопутных войск западных стран стала обсуждаться после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который в конце февраля утверждал, что этот вопрос поднимался на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран. После газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину, а 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, которые позволят французским инструкторам посетить учебные центры в стране. О готовности "рассмотреть вопрос отправки инструкторов" в будущем заявляли в Эстонии и Литве. В Киеве признавали, что пока не получали конкретных предложений об отправке контингента, но считают, что отправка инструкторов могла бы стать "первым этапом".

6 мая МИД России распространил заявление, в котором назвал безответственными высказывания Макрона, отметив, что в западных СМИ появилась информация о присутствии некоторого количество наемников из французского иностранного легиона на подконтрольной Киеву территории.

  

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