В офисе Нетаньяху не стали комментировать передачу ПВО Patriot на Украину

Газета Financial Times ранее сообщила о переговорах между Израилем и США по возможной передаче Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Представитель офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не стал комментировать ТАСС публикации СМИ о возможной поставке систем ПВО Patriot из Израиля на Украину.

"Офис премьер-министра Израиля не комментирует данные публикации СМИ", - сказал советник офиса Дмитрий Гендельман.

Ранее газета Financial Times сообщила о переговорах между Израилем и США по возможной передаче Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.