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ТАСС

В офисе Нетаньяху не стали комментировать передачу ПВО Patriot на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Газета Financial Times ранее сообщила о переговорах между Израилем и США по возможной передаче Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Представитель офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не стал комментировать ТАСС публикации СМИ о возможной поставке систем ПВО Patriot из Израиля на Украину.

"Офис премьер-министра Израиля не комментирует данные публикации СМИ", - сказал советник офиса Дмитрий Гендельман.

Ранее газета Financial Times сообщила о переговорах между Израилем и США по возможной передаче Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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