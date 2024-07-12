Космонавты Кикина и Петелин опробовали управление роботом Марфой для планетных миссий

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщили, что робот может собирать грунт и удерживает до пяти кг груза

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин провели эксперимент по управлению человекоподобным роботом Марфой на мобильной платформе, предназначенным для освоения планет Солнечной системы. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин приняли участие в апробации программы и методики совместной операторской деятельности космонавтов по применению антропоморфного робота совмещенного с мобильной платформой в рамках НИР "Созвездие - ЛМО", - говорится в сообщении. Отмечается, что Кикина управляла мобильной платформой, а Петелин - руками робота с помощью шлема виртуальной реальности и задающего устройства копирующего типа.

В ЦПК отметили, что Марфу - "мобильного антропоморфного робота, функционирующего автономно" - можно назвать наследником робота Федора, эксперимент с которым проходил на МКС в 2019 году. После возвращения на Землю с Федором проводились испытания с целью усовершенствования систем управления - в частности, движением робота управляли именно Петелин и Кикина. Поскольку в эксперименте с предыдущим поколением роботов участвовали именно они, при работе с Марфой космонавтам было особенно важно отработать действия в паре.

Как добавили в Центре, результаты исследований с Федором были учтены специалистами НПО "Андроидная техника" при разработке Марфы - нынешний опытный образец подразумевает возможность работы на Луне. "Марфа может собирать грунт. В своих "руках" в земных условиях она удержит до пяти кг груза, что эквивалентно 30 кг на спутнике Земли," - отметили там. Сейчас Марфа работает за счет батарей, которых хватает примерно на 2,5 часа, но в случае ее применения на Луне предполагается использование более мощных источников энергии, которые обеспечат бесперебойную автономную работу.

По итогам эксперимента космонавты передадут разработчикам свои рекомендации и пожелания. "Надеемся, что средства копирования (имитации) станут более легкими и удобными в использовании, так как в перспективе робототехника будет необходима для инопланетной деятельности", - сказал Петелин.