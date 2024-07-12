Польша предложила готовить добровольцев для ВСУ в тренировочном центре НАТО

Глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера отметил, что одной из целей нового натовского учреждения будет обмен опытом с военнослужащими ВСУ, которые принимали участие в вооруженном конфликте с РФ

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Варшава предложила готовить в новом тренировочном и аналитическом центре НАТО - Украина в польском городе Быдгощ проживающих в Европе украинских граждан, которые изъявили желание служить в добровольческих формированиях ВСУ. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера, находящийся на саммите альянса в Вашингтоне в составе польской делегации.

По его словам, на Западе должны рассматривать этот центр как потенциальную базу для подготовки украинских "добровольцев, находящихся в настоящее время в европейских странах и изъявивших желание защищать Украину в будущем". Таких людей миллионы, утверждает Севера. По его мнению, часть из них предпочла бы пройти военную подготовку в Европе.

Помимо этого, одной из целей нового натовского учреждения будет обмен опытом с военнослужащими ВСУ, которые принимали участие в вооруженном конфликте с РФ. В частности, военных НАТО заинтересовало получение информации "о применении гражданских дронов на поле боя".

О создании совместного с Украиной аналитического, тренировочного и образовательного центра в польском городе Быдгощ говорится в итоговом заявлении саммита НАТО в Вашингтоне. С инициативой появления такого центра выступил президент Польши Анджей Дуда на встрече лидеров государств альянса в Мадриде в 2022 году.