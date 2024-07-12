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Военное обозрение

Премьер Испании призвал Запад не применять «двойные стандарты» на Украине и в Газе

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Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который стал одним из самых резких критиков Израиля в Европейском союзе, призвал Запад не следовать политике «двойных стандартов» относительно происходящего на Украине и в секторе Газа.

Его слова прозвучали на полях расширенного саммита НАТО в Вашингтоне в среду. Испанский премьер отметил, что его страна, в отличие от других западных стран, не придерживается двойных стандартов и поддерживает Украину, осуждая при этом действия Израиля в Газе.

Если мы скажем нашему народу, что поддерживаем Украину, потому что мы защищаем международное право, мы должны сделать то же самое в Газе

- заявил Санчес, добавив, что уважение к международному праву должно быть одинаково для всех.

По словам премьер-министра Испании, западным странам необходимо занять «твердую политическую позицию», отказавшись от политики «двойных стандартов».

Следует сказать, что Запад активно критикует Москву за происходящее на Украине. Хотя здесь количество жертв среди мирного населения не идет ни в какое сравнение с Газой. Напомним, что число погибших палестинцев приближается к 40 тысячам, значительная часть из которых – дети. Однако Запад лишь изредка говорит Израилю «ай-яй-яй, разве так можно».

В мае Испания, Норвегия и Ирландия объявили об официальном признании государства Палестина.

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Норвегия
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