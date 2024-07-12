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Военное обозрение

«Проект закончился разочарованием»: Германия прекратила разработку нового беспилотного вертолёта Skeldar

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС Германии свернули проект создания беспилотного вертолета Skeldar V-200. Как пояснили в командовании флота, решение о прекращении разработки было принято из-за технических проблем и эксплуатационных трудностей, возникших с самого начала реализации программы.

ВМС занимались проектом совместно со шведским концерном Saab и швейцарской компанией UMS Aero Group. Беспилотник должен был использоваться при морском патрулировании и выполнении разведывательных задач, поддерживая, в частности, операции против подлодок и минных заградителей противника.

Время полета БПЛА, оснащенного лидаром, электрооптическим и радиолокационным оборудованием (в том числе радиолокатором с АФАР) или средствами РЭБ, составляло 6 часов.

Этот проект, начатый Германией в 2016 году, так и не был доведен до финальной стадии. После продолжительных работ состоялся ожидаемый финал – программа закончилась разочарованием

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

Источник изображения: topwar.ru

Официальные лица объяснили, что проект сопровождали многочисленные технические сбои, касающиеся средств связи и управления, программного обеспечения и общей производительности системы, из-за чего БПЛА не смог продемонстрировать желаемую эффективность при проведении эксплуатационных испытаний.

Представители ВМС заявили, что флот принял это решение, чтобы направить ресурсы на более эффективные программы.

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Страны
Германия
Проекты
БПЛА
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