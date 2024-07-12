Еще одна страна присоединилась к коалиции по поставкам Украине БЛА

ЦАМТО, 11 июня. Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Украине одного миллиона беспилотников в течение года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны страны.

Ранее британское Минобороны сообщало, что Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БЛА. В марте премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что коалиция намерена в течение года поставить Киеву один миллион FPV-дронов.

"Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен... подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, которое обеспечит Украину одним миллионом боевых FPV-дронов в следующем году", – говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу Минобороны, обязательства Дании будут в основном сосредоточены на содействии совместным проектам по приобретению беспилотников "для удовлетворения потребностей Украины".

Как напоминает агентство, в мае 2024 года замглавы британского Минобороны Лео Докерти заявил, что первые FPV-дроны в рамках возглавляемой Британией и Латвией коалиции по обеспечению Киева беспилотниками будут доставлены на Украину "очень скоро".