Войти
ЦАМТО

Еще одна страна присоединилась к коалиции по поставкам Украине БЛА

130
0
0
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 11 июня. Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Украине одного миллиона беспилотников в течение года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны страны.

Ранее британское Минобороны сообщало, что Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БЛА. В марте премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что коалиция намерена в течение года поставить Киеву один миллион FPV-дронов.

"Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен... подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, которое обеспечит Украину одним миллионом боевых FPV-дронов в следующем году", – говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу Минобороны, обязательства Дании будут в основном сосредоточены на содействии совместным проектам по приобретению беспилотников "для удовлетворения потребностей Украины".

Как напоминает агентство, в мае 2024 года замглавы британского Минобороны Лео Докерти заявил, что первые FPV-дроны в рамках возглавляемой Британией и Латвией коалиции по обеспечению Киева беспилотниками будут доставлены на Украину "очень скоро".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Латвия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.03.2021
Зоркий глаз, острый сучок
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
06.07.2020
НАТО прощупывает границу
16.09.2019
Под надзором России: в Черное море вошел корабль ВМС США
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
26.09.2018
Война в третьем мире
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых