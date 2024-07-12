ЦАМТО, 11 июля. Израильская компания Elbit Systems отгрузила ВС Филиппин вторую партию легких танков "Сабра" (Sabrah) на гусеничном шасси ASCOD-2.

Согласно опубликованному 8 июля видео на ресурсе Update PH, новая партия танков после завершения производства на предприятии Elbit Systems была погружена на трейлеры и в ближайшее время отправится на Филиппины морским транспортом.

Точное количество танков во второй партии, которые будут переданы ВС Филиппин, на данный момент неизвестно.

Как ранее сообщал ЦАМТО, проект приобретения легких танков предусмотрен вторым этапом ("Второй Горизонт") программы модернизации Вооруженных сил Филиппин.

В январе 2021 года контракт на поставку Сухопутным войскам Филиппин легких танков на базе гусеничной платформы ASCOD-2, производимой испанской General Dynamics European Land Systems Santa Barbara, и колесной платформы ББМ "Пандур-2" производства чешской Excalibur Army, был заключен с израильской компанией Elbit Systems. Стоимость заказа составила 9,49 млрд. филиппинских песо (172 млн. долл.). Работы должны быть выполнены в течение трех лет.

Предполагается, что в рамках контракта Elbit Systems обеспечит поставку 18 танков на гусеничном шасси ASCOD-2, одной командирской машины на гусеничном шасси ASCOD-2, одной БРЭМ на шасси ASCOD-2, 10 боевых машин с тяжелым вооружением на шасси "Пандур-2" с колесной формулой 8x8.

Обе платформы будут оснащены башней со 105-мм пушкой и рядом разработанных компанией Elbit Systems подсистем, включая электронно-оптические прицелы, системы управления огнем, системы боевого управления TORCH-XTM, программно-управляемые радиостанции E-LynXTM и системы жизнеобеспечения.

Бронирование танка "Сабра" обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям стандарта НАТО STANAG-4569 Level.4. Машина может быть оснащена системами активной защиты.

Первую из 20 заказанных бронемашин на гусеничном шасси СВ Филиппин получили для проведения испытаний в декабре 2022 года. Танк был впервые продемонстрирован 19 декабря 2022 года во время проведенной на базе "Кемп Агинальдо" (Кесон-Сити) в присутствии президента Фердинанда Р.Маркоса-младшего церемонии, посвященной празднованию 87-й годовщины Вооруженных сил Филиппин.

Первая партия новых серийных танков "Сабра" была доставлена на Филиппины морским транспортом в конце октября 2023 года. В филиппинских социальных сетях тогда появились фотографии, на которых была заснята разгрузка с коммерческого грузового судна, как минимум, 9 бронемашин на гусеничном шасси ASCOD-2.

Согласно оценке ресурса MaxDefense Philippines, как минимум, 8 машин в первой партии являлись легкими танками "Сабра" на гусеничном шасси. На одной из машин отсутствовала башня, что позволило предположить поставку бронированной ремонтно-эвакуационной или командирской машины.

Оснащенный 105-мм пушкой в качестве основного вооружения и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом легкий танк войдет в боевой состав 1-го танкового батальона бронетанковой дивизии "Памбато". Ожидается, что дивизия получит 20 поставленных израильской компанией Elbit Systems Land новых легких танков "Сабра" и 10 бронированных машин "Пандур-2" в период с 2023 по 2024 гг.