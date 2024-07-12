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ТАСС

Эксперт: саммит НАТО показал, что Запад не готов к компромиссам с Россией

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Флаги стран - участников НАТО у штаб-квартиры организации. Архивное фото
Флаги стран - участников НАТО у штаб-квартиры организации. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Энре Шимо также обратил внимание, что НАТО по-прежнему считает РФ главной угрозой своей безопасности

БУДАПЕШТ, 11 июля. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Саммит НАТО в Вашингтоне показал, что страны Запада не намерены идти на какие-либо компромиссы с Россией по вопросу о конфликте на Украине. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Энре Шимо.

Комментируя итоговую декларацию встречи лидеров стран альянса, он отметил, что "на этом саммите в Вашингтоне НАТО не проявила никакой готовности к достижению компромиссов с Россией". "Напротив, она назвала процесс вступления Украины в альянс необратимым, а госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что истребители F-16 появятся на Украине уже этим летом", - добавил Шимо. Венгерский политолог также обратил внимание, что НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой своей безопасности.

В итоговой декларации саммита, принятой 10 июля в Вашингтоне, руководители стран альянса заверили, что продолжат поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО". Участники совещания в столице США заявили, что "Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников".

В то же время в документе утверждается, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы. "Мы остаемся готовыми сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации [конфликта]", - говорится в декларации вашингтонского саммита.

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Венгрия
Россия
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Украина
Продукция
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