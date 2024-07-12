"Ижевские беспилотные системы" намерены в 2025 году увеличить выпуск в разы

Комплекс с «БЛА Тахион» предназначен для ведения оптикоэлектронной разведки, выдачи целеуказания средствам поражения, ретрансляции данных в системе тактического и оперативного звена. Ранее БЛА в составе мобильного комплекса неоднократно демонстрировался на различных мероприятиях в экспозиции концерна «ВЕГА». Сейчас также серийно производится компанией «Ижевские беспилотные системы». Кубинка, 25.05.2018.

Как сообщил концерн "Калашников", более 50% составят перспективные разработки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" (ООО "НПО "ИжБС", концерн "Калашников") намерено в 2025 году увеличить объем выпуска в несколько раз, более 50% составят перспективные разработки. Об этом сообщили в концерне.

"Ранее сообщалось, что производство беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в 2024 году вырастет в 10 раз. В планах предприятия на 2025 год увеличить объем выпуска продукции еще в несколько раз. При этом более 50% от общего плана составят новые перспективные разработки", - сказали там.

В концерне добавили, что объединение продолжает глубокую модернизацию производственных мощностей в условиях растущего государственного оборонного заказа. Также совершенствуются выпускаемые аппараты с учетом опыта их боевого применения в зоне специальной военной операции. "Специалисты ведут доработку существующих моделей с целью увеличения их боевого потенциала и проводят НИОКР по новым изделиям", - отметили в концерне.

Рост объемов производства ИжБС обеспечен введением в эксплуатацию нового цеха площадью в несколько тысяч квадратных метров и нового инженерно-технологического корпуса. В нем разместились монтажный и сборочный участки, а также конструкторское бюро. Для увеличения штата сотрудников идет активное обучение новых специалистов на собственной базе, заключили в "Калашникове".