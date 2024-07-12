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ТАСС

На Украину доставили переданные Литвой боеприпасы и противодронные системы

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Флаги Литвы и НАТО
Флаги Литвы и НАТО.
Источник изображения: dostoinstvo2017.ru

Общая сумма оказанной Киеву литовской помощи достигла €1 млрд, при этом военная помощь составила €641 млн

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Противодронные системы и снаряды, переданные Литвой, в четверг были доставлены на Украину.

Об этом сообщило Минобороны прибалтийской республики.

"Сегодня противодронные системы, снаряды калибра 5,56x45 мм и складные кровати доставлены в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении в X (ранее Twitter). В нем также указано, что общая сумма оказанной Киеву литовской помощи достигла €1 млрд, при этом военная помощь составила €641 млн. 

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Страны
Литва
Украина
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