Иран возложил ответственность за конфликт на Украине на НАТО

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани отметил, что США стоят во главе происходящего

ДУБАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Ответственность за конфликт на Украине полностью лежит на блоке НАТО. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"К сожалению, то, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики и агрессивных шагов НАТО во главе с США, которые до сих пор продолжаются", - приводятся его слова в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул Канани, утверждения о военной помощи Ирана России, которые содержит в себе итоговая декларация стран НАТО по итогам саммита в Вашингтоне, "абсолютно необоснованны и и политически мотивированы".

"Стратегия Ирана всегда заключалась в том, чтобы играть конструктивную и устойчивую роль в обеспечении безопасности в регионе и во всем мире", - отметил Канани. По его словам, любые попытки связать украинский конфликт с двусторонним сотрудничеством Ирана и РФ предпринимаются исключительно "для оправдания продолжения западной военной помощи Украине".