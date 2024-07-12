Украина попросила Южную Корею поставить ей системы ПВО

Посол Украины в Сеуле Дмитрий Пономаренко отметил, что армия России значительно превосходит ВСУ по численности, а поэтому его страна хотела бы "достичь технического превосходства в высокотехнологичном оружии"

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Сеуле Дмитрий Пономаренко попросил власти Южной Кореи, которые не хотят поставлять Киеву наступательные вооружения, передать стране системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Если власти [Южной] Кореи пока не готовы предоставить наступательное вооружение, мы были бы благодарны за получение систем противовоздушной обороны", - сказал дипломат в интервью изданию Nikkei Asia.

По словам Пономаренко, Украина ведет переговоры с Южной Кореей о поставках вооружения, в которых Киев "по-прежнему остро нуждается". "Мы постоянно находимся в поиске нестандартных решений и идей, которые могли бы помочь нам найти пути сотрудничества, приемлемые для обеих сторон", - добавил посол.

Пономаренко отказался предоставить дополнительные сведения о переговорном процессе, поскольку раскрытие этой информации может повлиять на их результат. При этом украинский посол отметил, что армия России значительно превосходит ВСУ по численности, а поэтому его страна хотела бы "достичь технического превосходства в высокотехнологичном оружии".

Ранее Южная Корея оказывала гуманитарную помощь Украине, а также поставляла военное снаряжение нелетального характера. 9 мая президент республики Юн Сок Ёль заявил, что его страна придерживается принципа непредоставления летального оружия Киеву. Однако после визита президента России Владимира Путина в КНДР начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжин заявил, что Южная Корея намерена провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках вооружения на Украину.