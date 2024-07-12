Джейк Салливан: вы можете рассчитывать на сильную НАТО (The New York Times, США)

Салливан: европейцы и канадцы включились в войну на сотни миллиардов

Советник Байдена "по войне" пытается защитить наследие шефа по "сплочению" союзников США. Канадцы и европейские члены НАТО передали Украине оружия на 110 млрд. долларов. Они же помогают вредить Китаю, а азиатские союзники (Токио и Сеул) вредят России. Автор видит в этом милитаризме достижение Байдена.

Американцы понимают ценность альянсов. Они знают, что такого рода отношения делают нас сильнее и помогают строить свободный, независимый, процветающий и безопасный мир. Но при этом они хотят быть уверенными в том, что наши союзники делают все возможное и вносят справедливую лепту в расходы на общую оборону.

Когда в 2021 году президент Байден вступил в должность, наши альянсы по всему миру были истощены и использовались в недостаточной мере. Сейчас, три с половиной года спустя, союзники вкладывают в общую оборону больше средств, чем когда-либо со времен окончания холодной войны, повышая как собственную безопасность, так и американскую. Сделать предстоит еще многое, но мы уверенно продвигаемся по пути наращивания мощи, которая будет способствовать интересам США и позволит сообща работать над формированием будущего международного порядка.

Начнем, пожалуй, с цифр.

На этой неделе, когда в Вашингтоне проходит саммит НАТО, мы как никогда близки к выполнению обещания, данного членами альянса 10 лет назад, после присоединения Крыма к России. Обещание было – каждому члену тратить на оборону 2% своего валового внутреннего продукта. Ожидается, что в 2024 году 23 члена НАТО из 32 достигнут или превысят этот целевой показатель, тогда как в 2020-м таких было всего лишь девять, а в 2016-м — пять. Только в этом году, по оценкам, партнеры Америки по НАТО в лице Канады и 30 европейских стран потратят на оборону 506,7 млрд. долларов. Это на 181 млрд. долларов больше, чем в 2020-м, а в период с 2016 по 2020 год при предыдущей администрации прирост составил 70 млрд.долларов.

И показатель продолжит улучшаться. В 2023 году расходы на оборону наших союзников по НАТО в Европе и Канаде выросли на 8%, а в текущем должны прибавить 18%. Это не просто цифры на бумаге и не бухгалтерская уловка: в ближайшие пять лет наши союзники по НАТО примут на вооружение более 650 самолетов пятого поколения F-35, более 1000 систем ПВО, почти 50 военных кораблей и подводных лодок, 1200 боевых танков, 11300 боевых машин пехоты и почти 2000 артиллерийских систем, проведут модернизацию арсеналов и повысят нашу общую безопасность. Так что Европа действительно стала делать больше.

Этому важному сдвигу есть ряд причин. Президент знал, что мы можем убедить союзников и партнеров делать больше — и тратить больше, — если займемся укреплением и углублением наших связей с ними, а не запугиванием и угрозами выхода из Североатлантического альянса. К тому же Европа неплохо приспосабливалась к новым реалиям безопасности после начала российско-украинского конфликта в 2022 году.

Хорошие новости касаются не только НАТО. В Индо-Тихоокеанском регионе наши ближайшие партнеры также наращивают военные расходы. Япония обязалась удвоить траты, связанные с национальной безопасностью, включая увеличение военного бюджета на 65% к 2027 году. В 2022 году Южная Корея объявила о пятилетнем плане потратить на оборону более 260 млрд. долларов, что означало бы ежегодный рост расходов в среднем на 6,8%. А Австралия недавно сообщила, что в следующем году потратит рекордные 37 млрд. долларов на оборону, причем в ближайшие несколько лет планируется дальнейшее наращивание расходов.

Также наши союзники стали больше тратить на производимые в Америке военные платформы и боеприпасы. В сочетании с нашими собственными инвестициями в виде выделенных Конгрессом дополнительных средств для Украины, эти деньги идут на восстановление производственных линий по всей стране и заставляют американцев работать. Мы производим оружие, которое делает Соединенные Штаты и весь мир безопаснее, вместе с тем укрепляя нашу экономику.

Решительный ответ союзников на боевые действия России на Украине продемонстрировал, почему НАТО, альянс с 75-летней историей, сегодня играет по-прежнему решающую роль. Когда Соединенным Штатам стало известно о планах Владимира Путина, президент Байден проконсультировался с союзниками и создал коалицию в поддержку Украины. Некоторые скептически относились к тому, что Россия пойдет на подобный шаг, но, когда это все-таки случилось, встали на сторону украинского народа. Твердая поддержка НАТО со стороны Америки убедила наших союзников в том, что в случае российского нападения мы их прикроем. Это позволило им предоставить Украине важнейшие средства противовоздушной обороны и боеприпасы, которые они, возможно, придержали бы для собственных нужд, если бы считали альянс неэффективным, когда каждая страна сама за себя.

Впервые со времен Второй мировой войны в крупном конфликте наши европейские партнеры взяли на себя большее бремя, чем Соединенные Штаты. Америка выделила много миллиардов долларов на военную и экономическую помощь Украине, чтобы помочь ей защититься; но Европа потратила больше. По данным Кильского института мировой экономики, который отслеживает всю международную поддержку Украины, с января 2022 года по конец апреля 2024 США предоставили Украине 80 млрд. долларов военной помощи. Европа же выделила 110 млрд. долларов , включая ракеты большой дальности, высокомобильные артиллерийские ракетные системы, бронетанковую технику, системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

Соединенные Штаты возглавляют коалицию из более чем 50 стран по всему миру — евроатлантическое сообщество, которое продолжает оказывать Украине всевозможную поддержку, начиная с вооружений и заканчивая гуманитарной и экономической помощью. Эти усилия носят беспрецедентный характер.

Администрация Байдена стремится укрепить сотрудничество между нашими демократическими союзниками по всему миру с целью использования нашей коллективной силы, и это приносит значимый результат. Наши союзники в Индо-Тихоокеанском регионе приходят на помощь Украине, а европейские — играют более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Великобритания помогает Австралии строить атомные подводные лодки. Европейские и индо-тихоокеанские союзники тесно сотрудничают с Соединенными Штатами в сфере защиты секретных технологий, имеющих решающее значение для национальной безопасности, от использования против нас Китаем. Партнеры и союзники по всему миру выступают в поддержку мира и стабильности в Тайваньском проливе, свободы судоходства и верховенства закона в Южно-Китайском море.

Многое еще предстоит сделать. Нашим союзникам необходимо больше тратить [на оборону]. Мы должны продолжать безотлагательную работу по укреплению ВПК и инвестировать в инновации. Необходимо продолжать углублять союзы и усиливать сдерживание путем устрашения. Важно продолжать работу над интеграцией Украины в Евроатлантическое сообщество, чтобы помочь поддерживать долгосрочную основу для мира и стабильности в Европе.

Мы ожидаем значительного прогресса в решении всех вышеозначенных задач на саммите НАТО на этой неделе. В конечном счете, способ повысить безопасность Америки и убедить наших союзников делать больше заключается в обязательствах перед нашими альянсами и совместной работе на пути противодействия общим угрозам и улучшения жизни людей.

Автор: Джейк Салливан (Jake Sullivan) - советник президента США по национальной безопасности