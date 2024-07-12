Почему нынешний саммит НАТО может стать последним из тех, что еще воспринимаются нами серьезно (Hospodářské noviny, Чехия)

HN: Европа не способна самостоятельно защищатся и боиться, что США ее бросят

Европа боится, что США не будут воспринимать НАТО серьезно, пишет HN.У нее есть причины так думать. ЕС самостоятельно ни на что не способен, и это может стать сигналом для Вашингтона о том, что от таких союзников ему нет никакой выгоды, считает автор статьи.

Самый кровавый удар по Киеву и четвертый тяжелейший удар по мирному населению с начала полномасштабной спецоперации России на Украине — ясный сигнал Москвы (по сообщениям Минобороны РФ, удары были нанесены по военным целям, а на медучреждение упала ракета, выпущенная средствами ПВО ВСУ. – Прим. ИноСМИ).За день до саммита НАТО и через пару дней после мирной миссии союзника Владимира Путина Виктора Орбана в Москву и Пекин Россия ясно дает понять, что может творить на Украине что хочет.

В программе саммита Североатлантического альянса — долгосрочное обязательство ежегодно оказывать Украине военную помощь и поддерживать ее на пути в НАТО. Однако реальность диаметрально противоположная. Если Россия может бить в украинской столице по детским больницам, Украина из-за запрета западных стран не может ударить даже по военным базам на российской территории, откуда взлетают самолеты, нагруженные ракетами.

Эту позицию снова подтвердил Вашингтон. России удается постепенно (…) смещать фронт на востоке Украины и продолжать наносить регулярные авиационные удары по всей стране. Положение Москвы на международной арене все прочнее, как подтверждают не только визит индийского премьера Моди, союз с Северной Кореей, Ираном и Китаем, но и ее хорошие отношения с рядом других крупных геополитических игроков в мире.

Массированный авиаудар по столице Украины, таким образом, выглядит потенциальным началом нового этапа обострения ситуации по инициативе России накануне американских выборов осенью и перед ожидаемым укреплением украинской ПВО. Следующие полгода 2024 будут крайне важны для того, в каком положении в 2025 году стороны наконец начнут переговоры. Россия готовится резко улучшить свою переговорную позицию, в чем мы пока не желаем ей мешать, предаваясь иллюзии о том, что тем самым предотвращаем эскалацию. Напротив, если Россию не остановить на Украине жесткой силой, это приведет к дальнейшей эскалации: потом Москва начнет прощупывать европейское и натовское единство в Прибалтике и других странах, когда-то находившихся под влиянием Советского Союза. А почему бы и нет, если все всегда сходит с рук?

Самое главное преимущество России — это слабость Запада. В частности, Европы и ее зависимость от США, которые неизбежно будут перенаправлять свое внимание и технику в Южно-Китайское море. Восточная Европа открывает намного больше возможностей для стратегических уступок продвигающейся на Запад России, чем пространство вокруг Тайваньского пролива. Насколько обязательства в Европе, то есть поддержка Украины, ослабляют способность Соединенных Штатов Америки противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, тема для споров между двумя лагерями республиканцев.

Точно так же неясно, какой вариант Дональда Трампа мы увидим в 2025 году в Белом доме. Того, который расширял военное присутствие в Европе, высылал российских дипломатов и ужесточал санкции против Москвы, или того, который призывал Путина нанести удар по одной из стран-членов НАТО, если те не будут повышать расходы на оборону, и который шантажировал украинского президента и грозил выйти из Североатлантического альянса? Факт в том, что архитектура безопасности всей Европы не может зависеть от того, как на избирательных участках проголосуют 60 тысяч избирателей из "колеблющихся штатов", которые часто решают исход американских выборов, или от того, в каком настроении завтра проснется президент США.

Самый простой способ, как помочь американским союзникам в дилемме, касающейся распределения их сил, — освободить Вашингтону руки и самостоятельно предотвратить российскую победу на Украине. Как Европе это сделать? Без значительного увеличения поставок оружия, отмены запретов на его применение против российской территории, а также без отправки европейских солдат для выполнения небоевых, логистических и вспомогательных задач на Украине вряд ли можно ожидать перелома в нынешнем течении вооруженного конфликта. Где Россия ведет войну против Запада — на территории Украины или уже на пару километров дальше на территории Европейского Союза, только вопрос времени. Некоторые страны, такие как Дания, очень хорошо это поняли и знают, что их собственные истребители F-16 лучше защитят их, если будут переданы Украине. Точно так же к этим и другим вооружениям должны относиться остальные страны.

Неспособность Европы остановить Россию, желающую поработить Украину, чревата не только приближением агрессора к границам Европейского Союза и НАТО, вероятной партизанской войной и дестабилизацией нашей безопасности. Неспособность Европы продемонстрировать твердую политическую волю и способность защититься от явного агрессора, стоящего у наших границ, станет сигналом для Соединенных Штатов Америки о том, что от трансатлантические связей Вашингтону нет никакой выгоды. С победой Дональда Трампа в США и при неспособности Европы помешать российской победе на Украине, возможно, нынешний саммит НАТО станет последним из тех, который мы еще воспринимаем всерьез.

Автор: Петр Богачек (Petr Boháček)