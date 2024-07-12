В Сербии начались летные испытания закупленных на Кипре вертолетов Ми-35П

ЦАМТО, 11 июля. В Сербии подводятся работы по восстановлению готовности к применению по назначению 11 ударных вертолетов Ми-35П, приобретенных в конце прошлого года из состава Национальной гвардии Кипра.

Как сообщает Flightglobal.com, 1 июля один из вертолетов совершил испытательные полеты с аэродрома компании Utva Aviation Industry в Панчево, к северо-востоку от Белграда.

Выступая 19 ноября 2023 года, президент Сербии Александр Вучич заявил, что "первые шесть вертолетов будут готовы к полетам к концу января 2024 года, а оставшиеся пять – к концу лета 2024 года". Отставание от графика, вероятно, связано со сложными процессами поставок из России ключевых компонентов, необходимых для проведения капитального ремонта вертолетов, а также с приобретением новой авионики и другого оборудования.

До вывода из эксплуатации кипрские вертолеты последний раз проходили капитальный ремонт в России в 2018 году. В Сербии работы проводят специалисты авиаремонтного предприятия Moma Stanojlovic, однако они в значительной степени зависят от российских поставщиков комплектующих.

Командование ВС Сербии рассчитывает, что после ремонта и модернизации приобретенные на Кипре вертолеты будут пригодны к эксплуатации, как минимум, до 2036 года. Они пополнят парк из четырех Ми-35М, которые Сербия приобрела новыми в России в декабре 2019 года.

Сербия также закупила у Кипра авиационное вооружение, включая противотанковые управляемые ракеты 9М114 "Штурм" и 240-мм ракеты С-24, универсальные пушечные контейнеры УПК-23-250 со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23. На вооружение вертолетов также должны быть поставлены противотанковые ракеты 9М120 "Атака-В" и 80-мм НАР С-8КОМ.

Как сообщал ЦАМТО, Кипр приобрел 12 вертолетов Ми-35П в 2001 году. Один из них потерпел крушение в 2006 году. Власти Кипра приняли решение снять Ми-35П с вооружения и выставить их на продажу в начале 2021 года. Основными причинами данного шага назывались проблемы с поставками запасных частей и техническим обслуживанием вертолетов, которые усугублялись санкциями ЕС. В реальности Национальная гвардия в полной мере не занималась обслуживанием и модернизацией техники, а власти Кипра находились под внешним давлением из-за наличия российских вооружений, которое американские и европейские "союзники" предлагали передать Украине.

В апреле 2021 года техническое состояние кипрских Ми-35П впервые оценила делегация Министерства обороны Сербии. В мае того же года МО Сербии направило письмо о заинтересованности в покупке 11 вертолетов и запросило коммерческое предложение на продажу.

Соглашение о продаже вертолетов Сербии, вероятно, было подписано в середине 2023 года. Предположительно, его стоимость составила 150-300 млн. евро. Вертолеты были доставлены в Сербию в конце осени 2023 года.