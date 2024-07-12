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ТАСС

В Китае заявили, что США "прикидываются мировым полицейским"

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что международное сообщество прекрасно видит, "кто является инициатором украинского кризиса, кто является закулисной движущей силой, из-за которой регион погрузился в хаос конфликта"

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты претендуют на роль "мирового полицейского", при этом на деле они лишь нагнетают геополитическую напряженность и провоцируют конфликты в разных частях мира. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"США обычно прикидываются так называемым посланником справедливости, защитником прав человека и мировым полицейским, но на деле они лишь подливают масла в огонь, провоцируют хаос, разжигают войны и создают конфронтацию", - заявил Линь Цзянь.

По его словам, международное сообщество прекрасно видит, "кто является инициатором украинского кризиса, кто является закулисной движущей силой, из-за которой регион погрузился в хаос конфликта, кто главный виновник затягивания кризиса, а также кто является крупнейшим источником хаоса для глобального мира и стабильности".

Как отметил Линь Цзянь, вместо того, чтобы принимать чью-либо сторону в конфликте, США следует задуматься о коренных причинах кризиса и найти пути его решения.

Страны Североатлантического альянса в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, опубликованной 10 июля, заявили, что Китаю следует прекратить материальную и политическую поддержку России в проведении специальной военной операции на Украине, а также пресечь экспорт товаров двойного назначения в РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на саммите, что за последние полтора года РФ значительно увеличила свои оборонные мощности и Китай якобы внес вклад в это. 

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Китай
Россия
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Украина
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