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РИА Новости

Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков

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Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army

Рябков: РФ давно начала готовить ответ на планы США разместить ракеты в Европе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия заблаговременно начала подготовку к осуществлению контрмер в ответ на планы США разместить свои дальнобойные ракеты в Европе, в частности, в ФРГ, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте МИД РФ.

"Упомянутое американо-германское заявление о намерении в скорой перспективе приступить к развертыванию американских РСМД наземного базирования в Европе – факт прискорбный в силу его деструктивности для региональной безопасности и стратегической стабильности, но вполне ожидаемый", - говорится в ответе Рябкова на вопрос СМИ.

"Необходимая работа по подготовке компенсирующих контрмер российскими профильными ведомствами была начата заблаговременно и ведется на системной основе. Публичные заявления о конкретных параметрах реагирования нашей страны на обострение обстановки в сфере "пост-ДРСМД" последуют по мере принятий соответствующих решений руководством страны", - добавил замминистра.

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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
РСМД
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