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На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне, среда, 10 июля 2024 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне, среда, 10 июля 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

Страны НАТО выпустили итоговую декларацию на саммите в Вашингтоне

Страны НАТО выпустили совместную декларацию по итогам саммита альянса, который проходил в Вашингтоне. Особое место в документе выделено России. Альянс признал, что Москва и Пекин подорвали "основанный на правилах" миропорядок, что вызывает глубокую обеспокоенность Запада.

Вчера, 10 июля, главы государств и правительств, которые приняли участие в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию. В документе Россия объявлена "всесторонней угрозой [для стран альянса], которая сохранится в долгосрочной перспективе".

"Мы полны решимости сдерживать и противостоять агрессивным действиям России и противодействовать ее способности вести дестабилизирующую деятельность в отношении НАТО и союзников. К следующему саммиту мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки в сфере безопасности", — заявили страны альянса.

Основные тезисы итоговой декларации:

  • "Дестабилизирующие действия Ирана влияют на евроатлантическую безопасность. Заявленные амбиции и политика принуждения Китайской Народной Республики (КНР) продолжают бросать вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. Углубление стратегического партнерства между Россией и КНР и их взаимоусиливающие попытки подорвать и перекроить основанный на правилах международный порядок вызывают глубокую озабоченность".
  • "Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности Североатлантического альянса. Основополагающей целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии. Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом".
  • "Сильная, независимая и демократическая Украина жизненно важна для безопасности и стабильности евроатлантического региона. Борьба Украины за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ напрямую способствует евроатлантической безопасности".
  • "Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные меры безопасности и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины — в НАТО".
  • "НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Мы по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой для снижения риска [войны] и предотвращения эскалации".
  • "Мы осуждаем безответственную ядерную риторику России и ядерные сигналы, включая размещение ядерного оружия в Белоруссии, что демонстрирует ее [России] позицию стратегического устрашения. Россия усилила свою зависимость от ядерного оружия и продолжила диверсифицировать ядерные силы, в том числе путем разработки новых ядерных систем и развертывания ударных возможностей ближнего и среднего радиуса действия двойного назначения, что представляет растущую угрозу для альянса".
  • "Белоруссия продолжает способствовать проведению конфликта [на Украине], предоставляя свою территорию и инфраструктуру. Углубление политической и военной интеграции России с Белоруссией, в том числе развертывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса".
  • "Действия Китая в рамках "партнерства без границ" и широкомасштабная поддержка российского ВПК стали ключевым фактором, позволяющим России продолжать конфликт на Украине. Это увеличивает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и евроатлантической безопасности. Мы призываем КНР как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН, прекратить всю материальную и политическую поддержку военных усилий России. Это включает в себя передачу товаров двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье, которые служат в качестве ресурсов для российского оборонного сектора. КНР не может допустить самую крупную войну в Европе в новейшей истории, не нанеся при этом ущерба ее интересам и репутации".
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1 комментарий
№1
12.07.2024 01:43
Мы тогда оставим за собой право распространить ЯО на ШОС и БРИКС.
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