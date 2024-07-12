На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне, среда, 10 июля 2024 года.

Страны НАТО выпустили итоговую декларацию на саммите в Вашингтоне

Страны НАТО выпустили совместную декларацию по итогам саммита альянса, который проходил в Вашингтоне. Особое место в документе выделено России. Альянс признал, что Москва и Пекин подорвали "основанный на правилах" миропорядок, что вызывает глубокую обеспокоенность Запада.

Вчера, 10 июля, главы государств и правительств, которые приняли участие в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию. В документе Россия объявлена "всесторонней угрозой [для стран альянса], которая сохранится в долгосрочной перспективе".

"Мы полны решимости сдерживать и противостоять агрессивным действиям России и противодействовать ее способности вести дестабилизирующую деятельность в отношении НАТО и союзников. К следующему саммиту мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки в сфере безопасности", — заявили страны альянса.

Основные тезисы итоговой декларации: