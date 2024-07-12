Войти
Военное обозрение

«Важный шаг для защиты от баллистических ракет»: генсек НАТО отчитался о запуске базы противоракетной обороны в Польше

121
0
0

Источник изображения: topwar.ru

База противоракетной обороны в польском городе Редзиково начала свою работу. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

Стратегический объект является компонентом разворачиваемой НАТО системы противоракетной обороны в Восточной Европе и предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет, которые могут быть запущены потенциальным противником. Понятно, что под потенциальным противником в данном случае понимается Россия.

Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет

- заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя начало функционирования базы в Редзиково.

По словам руководителя Североатлантического альянса, баллистические ракеты активно применяются в ходе вооруженного конфликта на Украине. Использовались они и во время боевых действий в различных странах Ближнего Востока. Поэтому, утверждает Столтенберг, Североатлантический альянс не может игнорировать риски, исходящие от возможного применения баллистических ракет.

Известно, что построенный в Редзиково объект противоракетной обороны, на котором установлена система Aegis Ashore, будет защищать Европу от баллистических ракет малой и средней дальности. В настоящее время общая система противоракетной обороны НАТО в Европе включает противоракетные базы Aegis Ashore в Польше и Румынии, дислоцирующиеся в Испании эсминцы военно-морских сил США, радар раннего оповещения в Куреджике в Турции.

Напомним, что еще в 2016 году начала свою работу база противоракетной обороны в населенном пункте Девеселу в Румынии. Затем началось строительство аналогичной базы в Польше. В настоящее время в Румынии и Польше размещены около 200 американских военнослужащих, задействованных в обслуживании систем противоракетной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Продукция
Иджис
Проекты
NATO
Похожие новости
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
26.02.2019
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в порт Одессы
26.02.2019
К Украине идет эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"
20.02.2019
В Черное море вошел эсминец ВМС США "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк"
18.05.2016
Кто боится базы противоракетной обороны в Редзиково? (Defence24, Польша)
21.04.2014
Украина и американская ПРО
07.03.2012
Роль статиста не для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых