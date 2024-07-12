«Важный шаг для защиты от баллистических ракет»: генсек НАТО отчитался о запуске базы противоракетной обороны в Польше

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База противоракетной обороны в польском городе Редзиково начала свою работу. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

Стратегический объект является компонентом разворачиваемой НАТО системы противоракетной обороны в Восточной Европе и предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет, которые могут быть запущены потенциальным противником. Понятно, что под потенциальным противником в данном случае понимается Россия.

Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет

- заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя начало функционирования базы в Редзиково.

По словам руководителя Североатлантического альянса, баллистические ракеты активно применяются в ходе вооруженного конфликта на Украине. Использовались они и во время боевых действий в различных странах Ближнего Востока. Поэтому, утверждает Столтенберг, Североатлантический альянс не может игнорировать риски, исходящие от возможного применения баллистических ракет.

Известно, что построенный в Редзиково объект противоракетной обороны, на котором установлена система Aegis Ashore, будет защищать Европу от баллистических ракет малой и средней дальности. В настоящее время общая система противоракетной обороны НАТО в Европе включает противоракетные базы Aegis Ashore в Польше и Румынии, дислоцирующиеся в Испании эсминцы военно-морских сил США, радар раннего оповещения в Куреджике в Турции.

Напомним, что еще в 2016 году начала свою работу база противоракетной обороны в населенном пункте Девеселу в Румынии. Затем началось строительство аналогичной базы в Польше. В настоящее время в Румынии и Польше размещены около 200 американских военнослужащих, задействованных в обслуживании систем противоракетной обороны.