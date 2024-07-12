ВМС ВСУ провели операцию по обнаружению уничтоженного ВКС РФ в мае 2022 года у острова Змеиный десантно-штурмового катера

Источник изображения: topwar.ru

После начала спецоперации остров Змеиный, расположенный примерно в 35 километрах восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная в Черном море, стал для Украины одним из первых символов в основном медийных «перемог» ВСУ. Уже в первый день СВО этот небольшой клочок суши перешел под контроль ВС РФ, однако в конце июня наши его оставили. Как заявили в российском Минобороны, сделано это было «в качестве жеста доброй воли».

Первоначально в Госпогранслужбе Украины заявили, что после отказа сложить оружие 13 пограничников, находившихся на острове, были якобы уничтожены корабельным огнем ЧФ ВМФ РФ. Этот «подвиг» пограничников активно разгонялся в украинской прессе и соцсетях. Однако позднее выяснилось, что все пограничники живы и благополучно сдались в плен российским военным, что с неохотой признали и в ВМС ВСУ.

Все это время украинские военные не оставляли попыток вернуть контроль над островом. Было проведено несколько в основном неудачных десантных операций, хотя как минимум один раз украинским боевикам удалось ненадолго высадиться на остров и водрузить там флаг. Естественно, была проведена фотосессия. Однако по десанту тут же был нанесен авиаудар ВКС РФ высокоточными ракетами, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении Приморского Одесской области.

Еще более плачевно для украинцев закончилась попытка добраться до Змеиного в начале мая 2022 года. Тогда наши военные на подходе к острову обнаружили десантно-штурмовой катер (ДШК) «Станислав» (L450) проекта 58503 ВМС ВСУ. Около 10:30 7 мая по катеру был нанесен удар сверхзвуковой ракетой ПКР Х-31А(АД), атаку произвел истребитель Су-30 43-го морского штурмового авиаполка морской авиации ЧФ ВМФ РФ.

В результате катер затонул, так и не причалив к острову. Предположительно, ракета попала в район машинного отделения, катер затонул в течение 20 секунд на глубине около двадцати метров. Трем членам экипажа удалось выплыть и спастись, пятеро моряков по состоянию на март 2023 года числились пропавшими без вести. Судя по количеству находившихся на борту судна, это были в основном члены экипажа, о десантировании речи не идет. Возможно, у ДШК были какие-то иные задачи, но об этом ничего не известно.

В середине июня этого года украинские военные решили провести подводное исследование остатков судна и опубликовали снимки катера. В ходе поисковых работ, организованных ВМС ВСУ, в ходовой рубке было найдено одно тело, зона поиска тел остальных моряков расширена до квадрата 500 на 500 метров, в дальнейшем планируется расширить ее до 1000 на 1000 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по кадрам подводной съемки, у катера полностью разрушена кормовая часть, верхняя палуба с боевым модулем под два вертолетных блока Б-8В20А и часть правого борта отсутствуют. Эти повреждения совпадают с заявлением о попадании ракеты в машинное отделение, которое у катера проекта 58503 находится в кормовой части, в результате взрыва БЧ ракеты оно полностью разрушено.

Источник изображения: topwar.ru

ДШК-1 «Станислав» был украинским быстроходным штурмовым кораблем класса «Кентавр», разработанным в 2015 году Государственным научно-исследовательским и проектным центром кораблестроения (SRDSC) Украины и спущенным на воду в 2018 году. Корабль был построен как преемник канонерских лодок класса «Гюрза-М» и был способен высаживать десантную пехоту в количестве до взвода (до 32 бойцов), в экипаж входили пять моряков.

В Минобороны РФ 8 мая 2022 года официально сообщили, что российская военная авиация уничтожила украинский штурмовой корабль и несколько самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов во время украинских контратак 7 мая на острове Змеиный. В ноябре 2022 года украинские СМИ подтвердили, что ДШК «Станислав» был поврежден и затонул в указанную дату в районе Змеиного острова.

Источник изображения: topwar.ru

Зачем спустя два с небольшим года украинцам понадобилось проводить довольно сложную подводную поисковую операцию, неизвестно. Поиск тел погибших моряков совсем не укладывается в стиль поведения нынешних киевских правителей и военачальников, которые тысячами записывают в списки пропавших без вести реально погибших на фронте боевиков ВСУ.

Хотя нет, мотив проглядывается. Украинские Военно-морские силы, у которых и кораблей почти нет, совместно с Медиацентром ВСУ уже сняли целый ролик о поиске «героически погибших» у острова Змеиный моряках, разместив его в своем телеграм-канале. Ну нечем больше похвастаться командованию ВМС Украины, вот и приходится пиариться хотя бы на такой вот операции. Уж лучше бы нейтрализацией морских мин, которые как раз весной 2022 года во множестве разбросали у собственного побережья в Черном море, занялись.