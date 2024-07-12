Глава Госдепа: «Я провел продуктивный разговор с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана»

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По инициативе госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена состоялась его встреча с главами армянского и азербайджанского МИД Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Беседа дипломатов проходила в Вашингтоне на саммите, посвященном 75-летней годовщине основания Североатлантического альянса.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Армении.

В сообщении говорится, что участники встречи отметили прогресс, достигнутый Ереваном и Баку на пути к заключению мирного договора и нормализации отношений между двумя государствами. Они договорились, что работа в данном направлении будет продолжаться. Мирзоян и Байрамов поблагодарили Блинкен за организацию встречи.

Я провел продуктивный разговор с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы выразить твердую поддержку США скорейшему заключению мирного соглашения между двумя странами

- написал на своей странице в соцсети глава Госдепа после встречи.

Блинкен также отметил, что Армения и Азербайджан близки к заключению окончательного соглашения о мире.

Ранее о готовности стать посредником в армяно-азербайджанских переговорах заявлял казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

А турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан выразил от лица Анкары недовольство посредничеством Запада в переговорах Еревана и Баку. Руководство Турции считает, что западные страны отдают предпочтение армянской стороне.