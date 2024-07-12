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Военное обозрение

«Популяризирован войной с ХАМАС»: израильский миномётный боеприпас Iron Sting нашёл первого зарубежного заказчика

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Источник изображения: topwar.ru

Израильский концерн Elbit Systems заключил очередной, третий по счету контракт с Минобороны Филиппин, предусматривающий поставку 120-мм высокоточного миномётного боеприпаса Iron Sting («Железное жало»). Ранее, с января 2024 года, Манила уже дважды закупала это средство поражения, став первым зарубежным заказчиком нового израильского изделия. Поставка первых двух партий ожидается к 2025 году.

Военное ведомство страны оснащает ими мобильные минометные установки M125A2 PA, оборудованные 120-мм минометом Soltam Cardom. 15 гусеничных бронемашин данного типа были приобретены у Elbit Systems в 2019 году и переданы в декабре 2021 года.

Источник изображения: topwar.ru

120-мм управляемый боеприпас Iron Sting, разрабатывавшийся с начала 2010-х годов, находится на вооружении разведывательных взводов ЦАХАЛ с 2022 года. Его первое боевое применение произошло в ходе израильской интервенции в Сектор Газа. Как утверждают в командовании АОИ, при использовании против палестинских подразделений точность стрельбы составила около 90%, что позволило снизить сопутствующий ущерб.

Армия обороны Израиля популяризировала боеприпасы Iron Sting в ходе войны с ХАМАС

- отмечают филиппинские обозреватели.

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Страны
Израиль
Филиппины
Продукция
M113 БТР
Компании
Elbit Systems
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