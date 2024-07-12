Греция, Болгария и Румыния создают военный коридор на восточном фланге НАТО

ЦАМТО, 11 июля. Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали письмо о намерении создать военный коридор на восточном фланге НАТО, передает "РИА Новости".
"Вместе с моими болгарскими и румынскими коллегами, Атанасом Запряновым и Ангелом Тылвэром, соответственно, подписали 10 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях (LoI) по созданию согласованного коридора военной мобильности (Harmonized Military Mobility Corridor). По моему предложению осенью мы проведем трехстороннюю встречу в Александруполисе для обсуждения реализации предусмотренных мер", – написал Н.Дендиас в своем аккаунте в соцсети Х.
По информации газеты "Катимерини", военный коридор, который пройдет через восточное крыло НАТО, повысит роль Греции, в частности Салоников и Александруполиса.
"Три страны, Греция, Болгария и Румыния, готовы договориться предоставить возможности для более быстрого и эффективного перемещения военного персонала и средств как внутри, так и за пределами Европы. С подписанием письма продвигается расширение топливной сети НАТО от Кавалы и Александруполиса до Болгарии и Румынии – проект, который еще больше укрепляет геостратегическое положение Восточной Македонии и Фракии. По информации газеты, план предусматривает объединение четырех портов и соответствующих инфраструктур и сетей. Коридор соединит Салоники и Александруполис с Варной в Болгарии и Констанцей в Румынии, четыре стратегических города для Альянса из-за их близости к восточным границам НАТО", – сообщила газета.
Соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение пограничных постов в рамках выполнения различных миссий, что значительно сократит время и бюрократию. Более того, в Румынии создается крупнейшая база НАТО в Европе площадью 30 кв. км, на которой будут размещены свыше 10 тыс. военнослужащих и гражданского персонала, сообщила газета.
"Одним из наиболее важных аспектов соглашения является то, что оно обеспечивает более быстрое реагирование и отправку подкреплений в случае, если одна из трех стран окажется под угрозой или подвергнется нападению", – пишет издание.