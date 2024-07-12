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ЦАМТО

Греция, Болгария и Румыния создают военный коридор на восточном фланге НАТО

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Боеспособность болгарской армии остается неясной. Большей частью арсеналов времен Варшавского договора Вооруженные силы страны не распоряжаются, их распродают совсем другие структуры. Фото Reuters
Боеспособность болгарской армии остается неясной. Большей частью арсеналов времен Варшавского договора Вооруженные силы страны не распоряжаются, их распродают совсем другие структуры. Фото Reuters.

ЦАМТО, 11 июля. Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали письмо о намерении создать военный коридор на восточном фланге НАТО, передает "РИА Новости".

"Вместе с моими болгарскими и румынскими коллегами, Атанасом Запряновым и Ангелом Тылвэром, соответственно, подписали 10 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях (LoI) по созданию согласованного коридора военной мобильности (Harmonized Military Mobility Corridor). По моему предложению осенью мы проведем трехстороннюю встречу в Александруполисе для обсуждения реализации предусмотренных мер", – написал Н.Дендиас в своем аккаунте в соцсети Х.

По информации газеты "Катимерини", военный коридор, который пройдет через восточное крыло НАТО, повысит роль Греции, в частности Салоников и Александруполиса.

"Три страны, Греция, Болгария и Румыния, готовы договориться предоставить возможности для более быстрого и эффективного перемещения военного персонала и средств как внутри, так и за пределами Европы. С подписанием письма продвигается расширение топливной сети НАТО от Кавалы и Александруполиса до Болгарии и Румынии – проект, который еще больше укрепляет геостратегическое положение Восточной Македонии и Фракии. По информации газеты, план предусматривает объединение четырех портов и соответствующих инфраструктур и сетей. Коридор соединит Салоники и Александруполис с Варной в Болгарии и Констанцей в Румынии, четыре стратегических города для Альянса из-за их близости к восточным границам НАТО", – сообщила газета.

Соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение пограничных постов в рамках выполнения различных миссий, что значительно сократит время и бюрократию. Более того, в Румынии создается крупнейшая база НАТО в Европе площадью 30 кв. км, на которой будут размещены свыше 10 тыс. военнослужащих и гражданского персонала, сообщила газета.

"Одним из наиболее важных аспектов соглашения является то, что оно обеспечивает более быстрое реагирование и отправку подкреплений в случае, если одна из трех стран окажется под угрозой или подвергнется нападению", – пишет издание.

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Болгария
Греция
Македония
Румыния
США
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