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ЦАМТО

НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине

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НАТО превращает Украину в гигантскую ЧВК
НАТО превращает Украину в гигантскую ЧВК.
Источник изображения: @ REUTERS

ЦАМТО, 11 июля. Страны НАТО приняли решение об учреждении миссии для координации военной помощи Киеву для обучения украинских военных.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы договорились о запуске миссии по оказанию помощи и обучению, которая возьмет на себя координацию оказания международной помощи Украине", – сказал он по итогам заседания саммита альянса.

По его словам, данную миссию, которая разместится в Германии, возглавит генерал НАТО, в ней будут задействованы порядка 700 человек. Помощь также будет оказываться через хабы в восточной части альянса.

"Мы также будем оказывать долгосрочную помощь Украине... Это не делает НАТО частью конфликта, а лишь позволяет Украине осуществлять право на самооборону", – утверждает Й.Столтенберг.

В совместной декларации НАТО отмечается, что члены альянса также приветствовали решение генерального секретаря назначить старшего гражданского представителя для Украины.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
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