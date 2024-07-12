Войти
ТАСС

Противолодочные вертолеты Северного флота отработали поиск субмарин в Баренцевом море

101
0
0
Ка-27ПЛ
Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
Источник изображения: Личное

Выполнению полетов противолодочных вертолетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экипажи противолодочных вертолетов Северного флота отработали приемы поиска подводных лодок в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ из состава отдельного смешенного авиационного корпуса Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Они отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения с применением радиолокационных и гидроакустических средств", - сказали в пресс-службе.

В ходе учебно-тренировочных полетов основной упор делался на совершенствование летной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства. Выполнению полетов противолодочных вертолетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

В пресс-службе пояснили, что противолодочный вертолет Ка-27 базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей, эсминцев и фрегатов. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью.

Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолета имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение субмарины, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Ка-27ПЛ
Проекты
Военные учения
СФ
Похожие новости
24.02.2020
Морские звезды: авиация ВМФ завершает первый этап реформирования
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
31.08.2018
Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру
22.02.2017
Этот союзник не подведет
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
17.08.2010
Российский авианосец – мечта становится былью?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых