Противолодочные вертолеты Северного флота отработали поиск субмарин в Баренцевом море

Выполнению полетов противолодочных вертолетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экипажи противолодочных вертолетов Северного флота отработали приемы поиска подводных лодок в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ из состава отдельного смешенного авиационного корпуса Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Они отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения с применением радиолокационных и гидроакустических средств", - сказали в пресс-службе.

В ходе учебно-тренировочных полетов основной упор делался на совершенствование летной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства. Выполнению полетов противолодочных вертолетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

В пресс-службе пояснили, что противолодочный вертолет Ка-27 базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей, эсминцев и фрегатов. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью.

Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолета имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение субмарины, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.