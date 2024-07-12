Войти
Известия.ru

«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников

110
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В России прошли первые испытания бронепанелей для защиты объектов критической инфраструктуры, таких как нефтебазы, газохранилища, склады боеприпасов и другие, от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 11 июля, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале.


«В «Ростехе» впервые провели испытания новейшей отечественной бронеплиты, предназначенной для защиты стационарных объектов от осколков и пуль. Разработали это изделие в НИИ (научно-исследовательском институте. — Ред.) стали нашего Концерна «Калашников», — говорится в публикации.

Во время испытаний образец выдержал попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, которую подорвали на расстоянии полуметра, дополнила «Газета.Ru». Сама бронепанель гарантирует защиту от пуль практически любого пистолета. В пресс-службе добавили, что класс защиты от осколков — С-2, который подразумевает бронестойкость, способную сдержать ручные гранаты РГД-5, РГН, РГО и другие. Вес бронепанели составляет не менее 30 кг.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что Минобороны России получило партию пистолетов-пулеметов ПП-2000, которые способны вести огонь даже после погружения в воду и грязь. В корпорации «Ростех» добавили, что ПП-2000 позволяет вести эффективный огонь на дальности до 200 м и отличается выносливостью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-2000
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.03.2016
Российские "Высокоточные комплексы" в Гоа: от "Корнета" до "Искандера"
26.02.2016
"Калашников" вышел на Волгу
23.12.2015
Технологии «Звездных войн»
20.08.2014
Санкциями по своим
11.12.2013
«Милипол-2013»: Рособоронэкспорт выступил достойно
26.05.2010
Председатель Правительства РФ Владимир Путин ознакомился с перспективами развития стрелкового оружия на «Ижмаше»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых