«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников

В России прошли первые испытания бронепанелей для защиты объектов критической инфраструктуры, таких как нефтебазы, газохранилища, склады боеприпасов и другие, от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 11 июля, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале.

«В «Ростехе» впервые провели испытания новейшей отечественной бронеплиты, предназначенной для защиты стационарных объектов от осколков и пуль. Разработали это изделие в НИИ (научно-исследовательском институте. — Ред.) стали нашего Концерна «Калашников», — говорится в публикации.

Во время испытаний образец выдержал попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, которую подорвали на расстоянии полуметра, дополнила «Газета.Ru». Сама бронепанель гарантирует защиту от пуль практически любого пистолета. В пресс-службе добавили, что класс защиты от осколков — С-2, который подразумевает бронестойкость, способную сдержать ручные гранаты РГД-5, РГН, РГО и другие. Вес бронепанели составляет не менее 30 кг.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что Минобороны России получило партию пистолетов-пулеметов ПП-2000, которые способны вести огонь даже после погружения в воду и грязь. В корпорации «Ростех» добавили, что ПП-2000 позволяет вести эффективный огонь на дальности до 200 м и отличается выносливостью.