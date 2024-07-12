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Военное обозрение

Замглавы МИД РФ выразил сожаление по поводу присутствия представителей Армении на саммите НАТО в США

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Источник изображения: topwar.ru

Армения продолжает демонстративно следовать своему курсу на ухудшение отношений с Российской Федерацией и установление более плотных связей с США, Евросоюзом и Североатлантическим альянсом. Об этом, в частности, свидетельствует участие представителей этой страны в саммите НАТО в Вашингтоне.

У руководства Российской Федерации присутствие Армении на саммите НАТО вызывает большое сожаление. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин. Чиновник напомнил, что Армения до сих пор остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняются двусторонние договоры с Россией в военной и военно-технической сферах.

Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь

- заявил замглавы МИД России в беседе с РИА Новости.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в настоящее время настроен на углубление «партнерских» отношений страны с США. В частности, с 15 по 24 июля в Армении будут проходить совместные военные учения вооруженных сил страны и американской армии. Это – одно из свидетельств переориентации Еревана на Запад.

Но речь о каком-либо «партнерстве» идти не может. Запад будет использовать Армению для дестабилизации военно-политической обстановки в Закавказском регионе, и это чревато крайне негативными последствиями для самого армянского государства, вплоть до втягивания его в масштабные вооруженные конфликты и даже прекращения его существования в нынешнем виде.

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