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ЦАМТО

Бельгия получила четыре самолета F-35 на замену F-16 для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 июля. Бельгия получила четыре самолета F-35, которые должны прийти на замену F-16, в настоящее время бельгийские летчики проходят обучение на территории США.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил и.о. премьера Бельгии Александр де Кроо.

"У нас уже есть четыре F-35, которые находятся в США с целью подготовки наших летчиков", – сказал де А.Кроо в ходе выступления на форуме НАТО в Вашингтоне. По его словам, в Бельгию самолеты прибудут в следующем году.

Ранее он заявлял, что сроки поставок бельгийских F-16 Украине зависят от получения новой техники из США бельгийскими ВВС.

"Чем быстрее будут поставлены F-35, тем быстрее мы можем поставить F-16 Украине", – подтвердил бельгийский премьер.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит Украине до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года.

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Страны
Бельгия
США
Украина
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F-16
F-35
Проекты
NATO
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