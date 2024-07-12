Airbus поставит ВВС Саудовской Аравии самолеты А-330 MRTT

ЦАМТО, 11 июля. Компания Airbus Defence and Space объявила о подписании с ВВС Саудовской Аравии контракта на поставку четырех дополнительных многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT.

Согласно графику, первый самолет A-330 будет передан на переоборудование в версию MRTT (Multi Role Transport Tanker) в начале 2026 года и поступит на вооружение ВВС Саудовской Аравии в 2027 году для выполнения задач дозаправки в воздухе и воздушных перевозок. Помимо поставки самолетов, контракт включает пакет логистической поддержки с запасными частями, услуги по обучению и техническое обслуживание.

По оценке руководителя авиационного подразделения Airbus Defence and Space Жан-Бриса Дюмона, новый заказ демонстрирует удовлетворенность заказчика возможностями A-330 MRTT. Это третий контракт, подписанный с ВВС Саудовской Аравии на поставку самолетов A-330 MRTT, что делает их одним из крупнейших операторов MRTT в мире.

В рамках данного контракта Airbus в январе 2024 года подписала с Главным управлением военной промышленности Саудовской Аравии (General Authority of Military Industry – GAMI) соглашение о партнерском участии (Industrial Participation) в целях развития промышленной базы региона в поддержку реализуемой правительством Саудовской Аравии программы Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики страны.

Соглашение также включает передачу саудовским компаниям технологий и ноу-хау, связанных с самолетом A-330 MRTT. Созданное SAMI (Saudi Arabian Military Industries) и Airbus совместное предприятие SAAMS станет основным объектом локализации производства.

Как сообщал ЦАМТО, Саудовская Аравия подписала контракт на поставку первых трех многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT в 2008 году и получила их к декабрю 2012 года. В июле 2009 года заказ был увеличен еще на три самолета, в результате чего общий парк A-330 MRTT ВВС Саудовской Аравии вырос до шести единиц. К июню 2015 года все приобретенные А-330 MRTT были поставлены заказчику.

Все самолеты A-330 MRTT ВВС Саудовской Аравии оснащены системой дозаправки топливом в полете типа "шланг-конус" и штанговой системой, а также универсальной системой, использующейся для получения топлива от другого танкера.

В феврале 2024 года стало известно, что Airbus ведет переговоры с властями Саудовской Аравии по вопросу расширения парка военной авиации, включая закупку самолетов А-330 MRTT и А-400М. Переговоры вело совместное предприятие Airbus и Saudi Arabian Military Industries, в котором европейской компании принадлежит 49%.

На текущий момент Airbus получила заказы на поставку 82 самолетов A-330 MRTT от 15 стран Европы, Азии, Америки и Океании.