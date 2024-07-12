Китай под прицелом НАТО (Junge Welt, Германия)

JW: учения НАТО в Азии говорят о развертывании кампании против Китая

НАТО проводит учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и так близко к Китаю они еще не проходили, пишет JW. Это очередная попытка расширения влияния блока на Восточную Азию и борьбы за власть, которую альянс ведет с Поднебесной, считает автор статьи.

Йорг Кронауэр (Jörg Kronauer)

Борис Писториус вряд ли мог выбрать более подходящий маршрут для своей поездки на юбилейный саммит НАТО в Вашингтон. В то время как другие политики, например, федеральный канцлер Олаф Шольц, прилетели в столицу США напрямую, министр обороны ФРГ отправился в путешествие через Аляску. Причина: в настоящее время там проходят учения Arctic Defender с участием ВВС Германии. Название говорит само за себя. Это, как и Defender Europe, Air Defender или совсем недавно Steadfast Defender, одни из распространенных учений, с помощью которых НАТО репетирует возможную войну против России. На Аляске? Конечно: там рядом расположен Берингов пролив, объяснил Писториус, стоя перед большим военно-транспортным самолетом. Однако США и Россия там ближе друг к другу, чем где-либо еще. Арктика также рассматривается как возможный театр военных действий против России, которая граничит с Заполярьем. "Мы готовы защищать территорию НАТО, где бы ей ни угрожала опасность," — заявил Писториус.

Подготовка НАТО к возможной войне с Россией — это одно. Однако немецкие самолеты не собираются возвращаться домой после завершения Arctic Defender. Они продолжат свой путь в Японию, где проведут учения по ведению воздушного боя вблизи территории Китая. Так близко учения еще не проводились. За ними последуют учения в Австралии и вблизи Гавайских островов, а затем в Индии. Все эти маневры подразумевают создание альянса против Китая и конкретную подготовку к возможной войне против КНР. Два военных корабля ВМС Германии уже принимают участие в американских учениях вблизи Гавайских островов. Это RIMPAC 2024, крупнейшие военно-морские учения в мире. Оттуда корабли не вернутся непосредственно в Германию, а продолжат свою навигацию в сторону Китая.

И да, НАТО проводит не только учения в Арктике, но и учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В их названии действительно присутствует Северная Атлантика, что довольно далеко от Гавайев или Токио. Однако уже много лет НАТО расширяет свое влияние и на Восточную Азию и Австралию. Очевидно, в связи с борьбой за власть, которую альянс ведет с Китаем. Именно поэтому премьер-министр Японии Кисида Фумио также примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Он уже заявил, что намерен расширять сотрудничество с НАТО. Высказался относительно "Северной Атлантики" в аббревиатуре НАТО: "Географические границы Евро-Атлантики или Индо-Тихоокеанского региона больше не имеют значения для обеспечения глобального мира и безопасности". Это связано с тем, что глобальное доминирование трансатлантического, североатлантического блока уже давно ставится под сомнение не только Россией, но и — даже в большей степени — Китаем. Перед началом саммита в Вашингтоне заявили, что в итоговой декларации планируются жесткие формулировки в адрес Китая, даже более жесткие, чем раньше. Это, конечно, не конец развертывания кампании против Пекина.