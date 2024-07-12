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Военное обозрение

Российские «Герани» вновь «навестили» военный аэродром в Староконстантинове, где ВСУ пытаются выстраивать «кольцо ПВО»

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Источник изображения: topwar.ru

В течение ночи нанесены удары по объектам противника в западных регионах. Вооружённые силы России задействовали против военных объектов на западе Украины дроны-«камикадзе» типа «Герань».

Несколько беспилотников ударили по целям в Ивано-Франковской области. По некоторым данным, речь идёт об узлах логистики, где накапливается вооружение для дальнейшей его переброски на восток.

Также стало известно о серии взрывов на объектах противника в Хмельницкой области. Дроны вновь «навестили» военный аэродром в Староконстантинове, где, по первоначальным планам киевского режима, должны были размещаться истребители F-16. Эти истребители, как на саммите НАТО уверяют датчане, появятся на Украине «до конца лета». Ввиду этого киевский режим предпринимает попытки создать кольцо ПВО вокруг аэродрома, чтобы натовские истребители «чувствовали себя» в безопасности. Однако российские удары приводят к тому, что кольцо это выстраиваться никак не хочет…

Власти Львовской области заявляют о том, что удары были нанесены и по объектам на территории этого региона.

А накануне мощный взрыв от кондиционера прогремел на промышленном объекте в городе Вознесенске Николаевской области.

Утверждается, что объект был, конечно же, «гражданским», и именно поэтому на нём находился мэр в сопровождении группы военных…

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
БПЛА
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