Вертолеты ТОФ и ВМС НОАК отработали посадку на корабли друг друга

С началом тренировки совместный отряд кораблей в составе корвета "Совершенный" ТОФ, эсминца "Иньчуань" и фрегата "Хэншуй" ВМС НОАК совершил перестроение в специальный боевой порядок

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вертолеты Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил (ВМС) НОАК отработали посадку на корабли друг друга в рамках российско-китайского патрулирования. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

"В Филиппинском море вертолеты морской авиации ТОФ и ВМС НОАК провели отработку действий по организации взаимных посадок на корабли друг друга в рамках совместного военно-морского патрулирования. С началом тренировки совместный отряд кораблей в составе корвета "Совершенный" ТОФ, эсминца "Иньчуань" и фрегата "Хэншуй" ВМС НОАК совершил перестроение в специальный боевой порядок", - сказали там.

После занятия назначенного курса и скорости с российского и китайского корабля в воздух были подняты палубные вертолеты. Одновременно по часовой стрелке вертолетчики ТОФ и ВМС НОАК выполнили облет вокруг кораблей и совершили посадки на корабли друг друга. В это время авиагруппы отрабатывали прием вертолетов на свой борт, корректируя пилотов по радиосвязи.

Затем, не заглушая двигатели, по общей команде вертолеты взлетели с кораблей и по утвержденному алгоритму вернулись на свои корабли. В ходе выполнения этой тренировки вертолеты поддерживали в воздухе заданную высоту в 200 м.

Задачи совместного патрулирования - укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году.