Войти
Интерфакс-АВН

Военные России и Монголии согласовали ход проведения учений "Селенга-2024"

117
0
0
Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Благовещенск. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Основные мероприятия совместного учения "Селенга-2024" согласовали представители Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии на итоговой конференции в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе планирующей конференции в Улан-Удэ стороны определили даты проведения учения, пришли к соглашению по вопросам пересечения государственной границы контингентом российских войск, перевозки и размещения подразделений ВВО, всестороннего материально-технического обеспечения, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Даты проведения российско-монгольских учений пока не уточняются. Российскую военную делегацию возглавил начальник отдела боевой подготовки общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, полковник Михаил Никитин.

В рамках учений планируются торжественные мероприятия по случаю 85-летней годовщины Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. В том числе запланировано выступление творческих коллективов республики Бурятия в Монголии на сцене государственного музыкально-драматического театра в городе Чойбалсан, а также на полигоне в полевом лагере для участников учения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.03.2009
ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ СПОСОБНА ОТСТОЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ
23.03.2009
Итоги деятельности Министерства обороны Российской Федерации в 2008 году и задачи на 2009 год
26.05.2008
Россия готова к расширению военно-технического сотрудничества с Монголией - министр обороны РФ
23.05.2008
А.Сердюков подтвердил готовность РФ к расширению военно-технического сотрудничества с Монголией
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
18.03.2008
Председатель совета директоров Объединения выставочных компаний «Бизон» С.Н. Маричев рассказал о ходе подготовки Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2008»
07.02.2007
В Минобороны РФ разрабатывается концепция военного сотрудничества в рамках ШОС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых