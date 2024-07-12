Военные России и Монголии согласовали ход проведения учений "Селенга-2024"

Благовещенск. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Основные мероприятия совместного учения "Селенга-2024" согласовали представители Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии на итоговой конференции в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе планирующей конференции в Улан-Удэ стороны определили даты проведения учения, пришли к соглашению по вопросам пересечения государственной границы контингентом российских войск, перевозки и размещения подразделений ВВО, всестороннего материально-технического обеспечения, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Даты проведения российско-монгольских учений пока не уточняются. Российскую военную делегацию возглавил начальник отдела боевой подготовки общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, полковник Михаил Никитин.

В рамках учений планируются торжественные мероприятия по случаю 85-летней годовщины Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. В том числе запланировано выступление творческих коллективов республики Бурятия в Монголии на сцене государственного музыкально-драматического театра в городе Чойбалсан, а также на полигоне в полевом лагере для участников учения.